김건희, 구속 후 세 번째 조사…한덕수, 내일 3차 소환

김건희 여사가 구속 뒤 세 번째 조사를 받기 위해 특검팀에 출석했습니다.



김건희 특검팀은 오늘(21일) 오후 2시 12분부터 김 여사의 조사가 진행됐는데, 김 여사가 진술거부권을 행사했다고 밝혔습니다.



특히, '건진법사·통일교 청탁 의혹' 관련 신문을 했는데, 김 여사는 오늘도 대부분의 질문에 답을 거부한 것으로 전해졌습니다.



한편, 내란 특검은 내일(22일) 한덕수 전 국무총리에 대한 3차 소환 조사를 진행할 예정입니다.



한 전 총리는 어제(20일) 새벽까지 16시간 넘는 밤샘 조사를 받았는데, 특검 측은 추가 조사가 필요하다는 입장입니다.



