뉴스7(광주)

조국 복당에 조기 전당대회…대표직 복귀 수순

입력 2025.08.21 (19:07) 수정 2025.08.21 (19:13)

조국 전 조국혁신당 대표가 사면 6일 만에 복당했습니다.

조국혁신당은 오늘(21일) 최고위원회의에서 복당을 최종 의결하고 조 전 대표를 당 혁신정책연구원장으로 지명했다고 밝혔습니다.

조국혁신당은 또 현 지도부의 임기 단축과 조기 전당대회 개최에 대해 당원 98%가 찬성했다며 오는 25일 준비위원회를 구성하고 조만간 전당대회 날짜를 확정할 계획이라고 설명했습니다.

이에 따라 조 전 대표는 조기 전당대회를 통해 대표직 복귀 수순을 밟을 것으로 전망됩니다.

KBS / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 시청자상담실 02-781-1000

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved.

