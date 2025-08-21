조국 복당에 조기 전당대회…대표직 복귀 수순
입력 2025.08.21 (19:07) 수정 2025.08.21 (19:13)
조국 전 조국혁신당 대표가 사면 6일 만에 복당했습니다.
조국혁신당은 오늘(21일) 최고위원회의에서 복당을 최종 의결하고 조 전 대표를 당 혁신정책연구원장으로 지명했다고 밝혔습니다.
조국혁신당은 또 현 지도부의 임기 단축과 조기 전당대회 개최에 대해 당원 98%가 찬성했다며 오는 25일 준비위원회를 구성하고 조만간 전당대회 날짜를 확정할 계획이라고 설명했습니다.
이에 따라 조 전 대표는 조기 전당대회를 통해 대표직 복귀 수순을 밟을 것으로 전망됩니다.
양창희 기자
