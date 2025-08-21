‘열차 사고’ 코레일 한문희 사장 사의 표명

동영상 고정 취소

지난 19일 경북 청도군 경부선 철로에서 무궁화호 열차가 근로자 7명을 치어 2명이 숨진 사고와 관련해, 한국철도공사 한문희 사장이 사의를 표명했습니다.



국토교통부는 "한 사장이 사표를 제출했으며, 관련 절차를 진행 중"이라고 밝혔습니다.



한 사장은 "철도 작업자 사고 발생에 대해 유가족과 국민께 깊이 사과드리고 무거운 책임을 통감한다"고 전했습니다.



