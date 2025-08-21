‘열차 사고’ 코레일 한문희 사장 사의 표명
입력 2025.08.21 (19:13) 수정 2025.08.21 (19:20)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
지난 19일 경북 청도군 경부선 철로에서 무궁화호 열차가 근로자 7명을 치어 2명이 숨진 사고와 관련해, 한국철도공사 한문희 사장이 사의를 표명했습니다.
국토교통부는 "한 사장이 사표를 제출했으며, 관련 절차를 진행 중"이라고 밝혔습니다.
한 사장은 "철도 작업자 사고 발생에 대해 유가족과 국민께 깊이 사과드리고 무거운 책임을 통감한다"고 전했습니다.
국토교통부는 "한 사장이 사표를 제출했으며, 관련 절차를 진행 중"이라고 밝혔습니다.
한 사장은 "철도 작업자 사고 발생에 대해 유가족과 국민께 깊이 사과드리고 무거운 책임을 통감한다"고 전했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘열차 사고’ 코레일 한문희 사장 사의 표명
-
- 입력 2025-08-21 19:13:21
- 수정2025-08-21 19:20:54
지난 19일 경북 청도군 경부선 철로에서 무궁화호 열차가 근로자 7명을 치어 2명이 숨진 사고와 관련해, 한국철도공사 한문희 사장이 사의를 표명했습니다.
국토교통부는 "한 사장이 사표를 제출했으며, 관련 절차를 진행 중"이라고 밝혔습니다.
한 사장은 "철도 작업자 사고 발생에 대해 유가족과 국민께 깊이 사과드리고 무거운 책임을 통감한다"고 전했습니다.
국토교통부는 "한 사장이 사표를 제출했으며, 관련 절차를 진행 중"이라고 밝혔습니다.
한 사장은 "철도 작업자 사고 발생에 대해 유가족과 국민께 깊이 사과드리고 무거운 책임을 통감한다"고 전했습니다.
-
- KBS의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.