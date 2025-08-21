문화

"여백과 절제의 미"…종묘제례악 재해석 '일무' 개막

입력 2025.08.21 (19:28) 수정 2025.08.21 (19:49)

서울시무용단의 ‘일무’가 오늘(21일) 서울 종로구 세종문화회관에서 개막했습니다.

서울시무용단은 오늘부터 나흘 동안 네 번째 시즌을 맞는 ‘일무’를 세종문화회관 대극장에서 공연합니다.

‘일무’는 세계인류무형유산인 ‘종묘제례악’의 의식무를 현대적 감각으로 재해석했습니다.

‘일무’를 창작한 정구호 감독은 “서양의 무용처럼 화려하거나 역동적인 동작이 없고, 춤을 추다가도 어느 순간 동작이 사라지는 등 한국 전통예술의 특징인 ‘여백과 절제의 미’가 가장 확실하게 드러나는 공연”이라고 작품을 설명했습니다.

정 감독은 이어, 우리 전통의 미를 현대적으로 재해석한 3막과 4막은 무대 가운데를 하얗게 비운 상태에서 무용수들이 ‘뭉쳤다가 흩어졌다’를 반복한다며, 이는 마치 한국의 정원이 서양이나 일본의 정원과 달리 조경을 담 쪽으로 밀어서 중경을 항상 비워놓는 것에서 착안했다고 덧붙였습니다.

안무가 정혜진 씨는 “무대를 꽉 채우지 않고 빈 곳을 만들어 줌으로써 관객에게 답답함이 아닌 시원함을 선사하고 싶었다”고 말했습니다.

‘일무’에 출연하는 김경애 단원은 “숨소리 하나까지도 맞출 정도로 ‘일무’라는 작품은 강한 정신력과 집중력이 필요하다”며, 단순한 동작마저도 단순해지기까지의 과정은 굉장히 복잡했다고 전했습니다.

[사진 출처 : 세종문화회관 제공]

  • “여백과 절제의 미”…종묘제례악 재해석 ‘일무’ 개막
    • 입력 2025-08-21 19:28:58
    • 수정2025-08-21 19:49:17
    문화
[사진 출처 : 세종문화회관 제공]
김상협
김상협 기자

