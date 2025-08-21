사회

‘성추행 피해자 소송자료 공개’ 박재동 화백, 2심도 배상 판결

입력 2025.08.21 (19:30) 수정 2025.08.21 (19:50)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

성추행 사건 피해자와 관련한 소송 자료를 무단으로 공개한 박재동 화백이 항소심에서도 배상 판결을 받았습니다.

서울고등법원 민사9부(부장판사 성지용)는 오늘(21일) A 씨가 박 화백을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 1심과 마찬가지로 “피해자에게 5천만 원을 지급하라”고 판결했습니다.

재판부는 법정에서 선고 이유를 밝히지는 않았습니다.

앞서 1심은 “박 화백은 A 씨의 개인정보 자기결정권 또는 사생활의 비밀을 침해해 정신상의 고통을 줬다”고 판단한 바 있습니다.

SBS는 2018년 피해자 A 씨 제보로 박 화백의 성추행 및 성희롱 사건을 보도했습니다. 박 화백은 A 씨 진술이 허위라고 주장하며 정정보도 청구 소송을 제기했습니다.

A 씨는 해당 소송에 증인으로 출석해 증언했는데, 박 화백은 재판이 진행되는 동안 사건의 소송자료를 B 씨와 공유했습니다.

이후 B 씨는 A 씨의 대화 내용과 통화 녹취록 등을 자신의 SNS(사회관계망서비스)에 공유했고, 박 화백과 박 화백 지인들도 해당 내용을 SNS에 게시했습니다.

A 씨는 박 화백이 소송자료를 무단으로 공개해 2차 가해가 발생했다며 B 씨를 상대로 1억 원의 손해배상을 청구했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘성추행 피해자 소송자료 공개’ 박재동 화백, 2심도 배상 판결
    • 입력 2025-08-21 19:30:15
    • 수정2025-08-21 19:50:16
    사회
성추행 사건 피해자와 관련한 소송 자료를 무단으로 공개한 박재동 화백이 항소심에서도 배상 판결을 받았습니다.

서울고등법원 민사9부(부장판사 성지용)는 오늘(21일) A 씨가 박 화백을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 1심과 마찬가지로 “피해자에게 5천만 원을 지급하라”고 판결했습니다.

재판부는 법정에서 선고 이유를 밝히지는 않았습니다.

앞서 1심은 “박 화백은 A 씨의 개인정보 자기결정권 또는 사생활의 비밀을 침해해 정신상의 고통을 줬다”고 판단한 바 있습니다.

SBS는 2018년 피해자 A 씨 제보로 박 화백의 성추행 및 성희롱 사건을 보도했습니다. 박 화백은 A 씨 진술이 허위라고 주장하며 정정보도 청구 소송을 제기했습니다.

A 씨는 해당 소송에 증인으로 출석해 증언했는데, 박 화백은 재판이 진행되는 동안 사건의 소송자료를 B 씨와 공유했습니다.

이후 B 씨는 A 씨의 대화 내용과 통화 녹취록 등을 자신의 SNS(사회관계망서비스)에 공유했고, 박 화백과 박 화백 지인들도 해당 내용을 SNS에 게시했습니다.

A 씨는 박 화백이 소송자료를 무단으로 공개해 2차 가해가 발생했다며 B 씨를 상대로 1억 원의 손해배상을 청구했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이호준
이호준 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 <br>포기

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 영장심사 포기
이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”

이 대통령 ‘3단계 북핵 해법’제시…“동결·축소·비핵화”
조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”

조현, 일본 건너뛰고 오늘 미국으로 출국 “한미 회담 조율”
용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중

용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.