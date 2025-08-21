프랑스 알프스 해발 3,000m 천문대에서 하룻밤을
입력 2025.08.21 (19:32) 수정 2025.08.21 (19:41)
프랑스 알프스 생 베랑에 있는 이 돔형 건물은 프랑스에서 가장 높은 픽 드 샤토-르나르 천문댑니다.
해발 3000m 높이로, 가까운 마을에서도 산길을 서너 시간 걸어야 접근할 수 있는 외딴곳인데요.
유럽에서 가장 깨끗한 밤하늘을 볼 수 있는 곳으로 알려져 방문객들의 발길이 이어집니다.
자연보호 구역 한가운데, 주변 산봉우리들로 둘러싸여 빛 공해에서 차단된 이상적인 환경에서 밤새도록 천체 관측을 할 수 있습니다.
[시베/천문대 가이드 : "새벽 3시 20분인데요. 우리는 지금 깊은 하늘, 즉 태양계 밖의 모든 것을 관측하고 있습니다."]
전문 장비들을 이용해 관계자의 설명을 들으며 행성, 성운, 은하, 그리고 달 분화구 등을 직접 관찰합니다.
[그라비에/천문대 방문객 : "한밤중에 아이들과 함께 산속 외딴곳에서 빛 공해 없이 이렇게 멋진 풍경을 볼 수 있다니 정말 놀랍습니다."]
공간이 한정돼 하루 16명만 방문객 예약을 받고 있는데요.
방문객들은 천체를 감상하며 어떻게 밤이 지나갔는지 모를 정도로 마법 같은 시간을 경험했다는 반응을 보이고 있습니다.
KBS 월드 뉴스입니다.
