[주요 단신] 도교육청, 영양사 폐암 산재 인정 조치 강화 외

오늘의 주요 단신 입니다.



도내 학교에서 근무한 영양사가 폐암으로 산업재해 인정을 받은 것과 관련해 제주도교육청이 후속 조치를 추진합니다.



교육청은 해당 영양사에 대해 인사나 복무, 급여 안내 등을 지원하고 요양 승인 기간이 종료된 이후에도 최대 여섯 달까지 유급 휴직을 지원하는 '산재 회복 지원제도'도 안내한다고 밝혔습니다.



이와 함께 급식실 종사자의 안전 강화를 위해 올해 33억 3천만 원을 투입해 16개 학교에서 환기시설을 개선하고 있으며 지금까지 전체 대상 학교 180여곳 가운데 140여 곳에서 사업을 마쳤습니다.



지난달 고용률↑ 실업률↓…회복세 이어가



제주지역 고용 지표가 회복세를 이어가고 있습니다.



통계청이 발표한 '2025년 7월 고용동향'을 보면 지난달 제주지역 고용률은 70.1%로, 지난해 같은 기간보다 0.5% 포인트 상승해 17개 시도 중 가장 높았습니다.



제주지역 실업률은 1.8%로 지난해보다 0.7% 포인트 하락하며 충북에 이어 두 번째로 낮았습니다.



제주도는 여름 휴가철을 맞아 관광객 유입이 활발해지면서 서비스 산업 일자리 창출이 활발히 이뤄진 것으로 분석했습니다.



배우 황정음 ‘공금 횡령’ 징역 3년 구형



가족법인의 공금을 횡령한 혐의로 재판에 넘겨진 배우 황정음 씨에게 검찰이 징역 3년을 구형했습니다.



제주지방법원 제2형사부 심리로 열린 결심공판에서 검찰은 특정경제범죄법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 배우 황정음 씨에게 징역 3년을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다.



황 씨는 2022년 자신이 지분을 100% 소유한 가족 법인 회사에서 43억 4천여만 원을 횡령한 혐의로 재판에 넘겨졌는데, 횡령한 돈 42억 원을 가상화폐에 투자한 것으로 파악됐습니다.



도의회, 행정체제개편 여론조사 시작



제주도의회가 오늘부터 엿새간 행정체제 개편에 대한 여론조사에 들어갔습니다.



이번 여론조사는 행정구역을 둘러싼 갈등으로 행안부가 주민투표 실시 요구를 하지 않으면서, 이상봉 제주도의회 의장 주도로 도민 여론 수렴을 위해 추진되는데 도민 천5백 명을 대상으로 80%는 모바일 웹조사, 20%는 유선전화로 조사하고 행정구역 선호도와 기초자치단체 설치 시기 등을 물어 다음 달 2일 결과를 발표할 예정입니다.



한편, 제주도는 이미 공론화로 결정된 사안인 만큼 여론조사 결과를 받아들일 수 없다는 입장이어서 향후 후폭풍이 예상됩니다.



제주도, 기초자치단체 설치 공감대 확산 토론회



행정체제개편 문제가 난항을 겪는 가운데 제주도는 전국적인 공감대 확산을 위해 오는 28일 서울시립대에서 열리는 헌법학자대회에서 토론회를 갖고 제주형 기초자치단체 설치가 갖는 헌법적 의미와 당위성을 논의할 예정입니다.



오는 29일 전북대에서 열리는 한국지방자치학회 하계 학술대회에서는 지역 주도 행정체제개편을 주제로 토론을 진행합니다.



또, 기초자치단체 출범에 대비해 출범일부터 즉시 시행이 필요한 기초시 자치법규 620여 건을 선별해 일괄 제정 작업에도 속도를 내고 있다고 밝혔습니다.



