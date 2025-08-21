[퇴근길 날씨] 전국에 폭염 계속…오늘 밤에도 열대야

동영상 고정 취소

폭염과 열대야가 계속되고 있습니다.



이번 토요일은 절기상 처서인데, 폭염이 쉽게 누그러들지 않고 있습니다.



경기와 충청, 남부지방에 폭염 경보가 발효 중입니다.



대기가 불안정해 강원과 남부지방 곳곳에 소나기가 내리고 있습니다.



내륙의 소나기는 오늘 밤까지 이어지겠고 내일도 남부지방에 한때 소나기가 예상됩니다.



내일 하늘은 대체로 맑겠습니다.



내일 아침 서울 25도, 전주 26도로 대도시와 해안가는 오늘 밤에도 열대야가 예상됩니다.



한낮에 서울 33도, 대구 36도까지 올라 내일도 무덥겠습니다.



바다의 물결은 남해 먼바다에서 최고 2.5m로 다소 높게 일겠습니다.



소나기가 자주 내리겠고 다음 주 월요일 오후부터 차차 중부지방에 비가 내리겠습니다.



날씨 전해드렸습니다.



김규리 기상캐스터/그래픽:박혜령



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!