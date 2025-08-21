뉴스7(전주)

[이슈K] 피지컬 AI, 전북 신성장 동력 되려면?

입력 2025.08.21 (19:43) 수정 2025.08.21 (20:21)

[앵커]

이슈 K 시간입니다.

KBS전주방송총국은 지금까지 세 차례에 걸쳐 차세대 인공지능으로 꼽히는 피지컬 AI 산업의 국내 경쟁력과 전북의 성장 가능성에 대해 짚어봤는데요,

오늘 이 시간엔 기대만큼 피지컬 AI 산업이 전북의 신성장 동력이 되려면 무엇이 뒷받침돼야 할지, 또, 피지컬 AI 산업의 전초기지가 될 전북대의 역할은 무엇인지 자세히 알아봅니다.

전북대학교 양오봉 총장, 자리 함께했습니다.

어서 오세요.

이른바, 행동하는 인공지능, 피지컬 AI에 전 세계가 주목하고 있고 이 산업에 집중투자하고 있는데요,

피지컬 AI, 왜 중요하다고 보시는지요?

[앵커]

전북은 피지컬AI 예산 가운데 230억 원에 이르는 국비를 확보했습니다.

전북대는 ‘피지컬AI 핵심기술 실증’ 국가 시범 사업을 주도하고 있는데요.

전북에 피지컬 AI 산업 생태계가 조성되는 등 거점이 되면 지역과 대학은 어떤 것들을 기대할 수 있을까요?

[앵커]

앞으로 피지컬 AI 산업의 초기 밑그림을 그리는데 전북대의 중추적인 역할이 기대되는데요,

관련해서 전북대의 기반 조성 역량은 어느 정도인가요?

[앵커]

앞으로 전북이 피지컬 AI 산업을 선도해 가는 데 지역거점대학인 전북대의 역할은 무엇인지요.

[앵커]

피지컬 AI 산업은 이제 시작 단계인데요,

전북의 새로운 성장동력으로서 결실을 보려면 앞으로 정부와 지자체, 대학의 어떤 노력이 뒷받침돼야 한다고 보십니까?

[앵커]

네, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.

나와 주셔서 감사합니다.

