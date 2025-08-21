[날씨] 내일 오후, 제주 산지 중심 ‘소나기’…열대야·무더위 이어져

동영상 고정 취소

오늘도 무더운 날씨 속 비가 지나가고 있습니다.



오늘 저녁까진 곳에 따라 가끔 비가 내리겠고요.



대기 불안정으로, 내일은 소나기 소식이 있습니다.



오후 사이 산지를 중심으로 5에서 20mm의 소나기가 내리겠습니다.



주말 토요일 오후에도 갑작스러운 비가 쏟아질 수 있겠습니다.



비가 와도 찜통더위는 계속될텐데요.



오늘 제주 곳곳에선 낮 기온이 32도 안팎까지 올랐고요.



동부지역인 구좌에선 한낮 체감온도가 34.1도까지 오르며 무척 더웠습니다.



현재 산지를 제외한 제주 전역에선 폭염특보가 이어지고 있습니다.



한낮 체감온도는 33도 안팎까지 오르겠고요.



폭염경보가 내려진 해안지역에선 한낮 체감온도가 35도 안팎까지 치솟는 곳도 있겠습니다.



밤에도 낮의 열기가 식지 못해 열대야가 나타나겠습니다.



자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다.



내일 아침 기온은 성산과 고산 26도, 제주와 서귀포 27도로 시작하겠습니다.



낮 기온은 고산 31도, 성산과 서귀포 32도, 제주 33도가 예상되고요.



낮 동안 자외선도 강하겠습니다.



바다의 물결은 제주 전 해상에서 잔잔하게 일겠습니다.



다만, 모레부턴 만조 시간대에 바닷물의 높이가 높아지겠습니다.



더위가 멈춘다는 처서에도 낮 기온은 32도까지 오르며 무덥겠습니다.



길어지는 더위에 지치지 않도록 건강관리에 신경 써 주시기 바랍니다.



날씨였습니다.



