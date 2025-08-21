증산 강일순 탄생지 ‘전북 종교문화유산’ 제막

동영상 고정 취소

증산 강일순 성사 탄생지의 '전북도 종교문화 유산' 지정을 기념하는 동판 제막식이 오늘(21일) 정읍시 덕천면에서 열렸습니다.



제막식에는 전북도와 정읍시, 대진대 학술원 관계자 등 2백여 명이 참석해, 증산의 생애와 사상 그리고 탄생지가 지닌 역사 문화적 가치를 조명했습니다.



증산 성사는 조선 말 격동기에 태어나 해원과 보은 중심의 실천적 상생 철학을 제창했으며, 민족 종교 운동의 선구자로 평가받고 있습니다.



