전북 현대, 강원과 코리아컵 준결승 1차전 비겨

프로축구 전북현대는 어제(20) 저녁 전주 홈에서 열린 코리아컵 준결승 1차전에서 강원FC에 1대1로 비겼습니다.



후반 3분 김영빈이 헤더로 첫골문을 열었지만, 후반 17분 강원에 동점 골을 내줬습니다.



이로써 전북은 오는 27일 강릉 원정 2차전에서 반드시 강원을 이겨야 결승 티켓을 따낼 수 있습니다.



한편, 다른 준결승 1차전에서는 광주FC가 부천FC를 2대0으로 이겨 결승 진출 가능성을 높였습니다.



