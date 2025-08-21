[날씨] 전북 폭염 강화, 주말 더 더워…무더위 속 잦은 소나기

동영상 고정 취소

8월도 하순으로 접어들었지만, 더위의 기세가 나날이 강해지고 있습니다.



폭염경보 지역은 어제보다 더 확대되었는데요,



구름 사이로 볕이 강하게 내리쬐면서 주말에도 뜨거운 열기가 이어지겠습니다.



온열질환에 유의하기 바랍니다.



남원을 비롯해 전북 남부 일부 지역에 강한 소나기가 내렸는데요.



오늘 저녁까지 전북 곳곳에 5-60mm 가량 더 이어지겠습니다.



내일도 전주의 낮 기온이 35도까지 오르겠고요,



불안정한 대기에 소나기 소식이 잦겠습니다.



자세한 지역별 날씹니다.



내일 익산과 부안의 아침 기온은 25도에서 출발해 한낮 기온은 33도까지 오르겠습니다.



동부권은 무주가 22도, 임실이 23도에서 출발해 한낮에는 33도가 예상되고요,



내일은 오후부터 저녁 사이 내륙 곳곳에 소나기가 지나겠습니다.



해상 날씹니다.



내일 전북 해상의 물결은 0.5m, 서해 남부 해상은 1.5m까지 일겠습니다.



당분간 찜통더위 속 폭염과 열대야는 계속될 전망입니다.



더위 대비 잘 해주시기 바랍니다.



날씨였습니다.



