[뉴스7 경남 클로징]

동영상 고정 취소

올 상반기에만 287명이 일터에서 집으로 돌아가지 못했습니다.



정부는 산재에 칼을 빼 들었죠.



이전 정부에서는 볼 수 없던 분명한 변화입니다.



기업들도 부쩍 긴장하는 모습이고요.



하지만 여기서 그치지 않으려면 지속 가능한 산재 예방 정책이 뒷받침돼야 합니다.



정부가 곧 발표할 노동안전 종합대책에 이런 고민이 충분히 담겨있기를 바랍니다.



뉴스 마칩니다.



고맙습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!