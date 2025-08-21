[뉴스7 경남 클로징]
입력 2025.08.21 (20:15) 수정 2025.08.21 (20:39)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
올 상반기에만 287명이 일터에서 집으로 돌아가지 못했습니다.
정부는 산재에 칼을 빼 들었죠.
이전 정부에서는 볼 수 없던 분명한 변화입니다.
기업들도 부쩍 긴장하는 모습이고요.
하지만 여기서 그치지 않으려면 지속 가능한 산재 예방 정책이 뒷받침돼야 합니다.
정부가 곧 발표할 노동안전 종합대책에 이런 고민이 충분히 담겨있기를 바랍니다.
뉴스 마칩니다.
고맙습니다.
정부는 산재에 칼을 빼 들었죠.
이전 정부에서는 볼 수 없던 분명한 변화입니다.
기업들도 부쩍 긴장하는 모습이고요.
하지만 여기서 그치지 않으려면 지속 가능한 산재 예방 정책이 뒷받침돼야 합니다.
정부가 곧 발표할 노동안전 종합대책에 이런 고민이 충분히 담겨있기를 바랍니다.
뉴스 마칩니다.
고맙습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [뉴스7 경남 클로징]
-
- 입력 2025-08-21 20:15:44
- 수정2025-08-21 20:39:40
올 상반기에만 287명이 일터에서 집으로 돌아가지 못했습니다.
정부는 산재에 칼을 빼 들었죠.
이전 정부에서는 볼 수 없던 분명한 변화입니다.
기업들도 부쩍 긴장하는 모습이고요.
하지만 여기서 그치지 않으려면 지속 가능한 산재 예방 정책이 뒷받침돼야 합니다.
정부가 곧 발표할 노동안전 종합대책에 이런 고민이 충분히 담겨있기를 바랍니다.
뉴스 마칩니다.
고맙습니다.
정부는 산재에 칼을 빼 들었죠.
이전 정부에서는 볼 수 없던 분명한 변화입니다.
기업들도 부쩍 긴장하는 모습이고요.
하지만 여기서 그치지 않으려면 지속 가능한 산재 예방 정책이 뒷받침돼야 합니다.
정부가 곧 발표할 노동안전 종합대책에 이런 고민이 충분히 담겨있기를 바랍니다.
뉴스 마칩니다.
고맙습니다.
-
- KBS 지역국의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.