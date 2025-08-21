경찰, ‘옷값 특활비 사용 의혹’ 김정숙 여사 ‘무혐의’ 결론

문재인 전 대통령의 부인 김정숙 여사의 옷값에 청와대 특수활동비가 쓰였다는 의혹을 수사해 온 경찰이 약 3년 5개월 만에 혐의가 없다고 판단했습니다.



서울경찰청 반부패수사대는 지난달 29일 횡령과 특가법상 국고 손실 등 혐의를 받았던 김정숙 여사를 불송치했다고 오늘(21일) 밝혔습니다.



김 여사는 문 전 대통령 취임 기간 의류를 구입하는 데 청와대 특활비를 사용했다는 의혹을 받았고, 시민단체 등이 지난 2022년 3월 대선 이후 김 여사를 고발했습니다.



경찰은 지난 4월 대통령기록관에 대한 압수수색 영장을 발부받았으며 전직 청와대 총무비서관실 관계자 등도 불러 조사했습니다.



앞서 문재인 정부 시절 청와대는 해당 의혹에 대해 “의류 구입 목적으로 특활비 등 국가 예산을 편성해 사용한 적이 없고 사비로 부담했다”고 해명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!