사회

경찰, ‘옷값 특활비 사용 의혹’ 김정숙 여사 ‘무혐의’ 결론

입력 2025.08.21 (20:23) 수정 2025.08.21 (20:32)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

문재인 전 대통령의 부인 김정숙 여사의 옷값에 청와대 특수활동비가 쓰였다는 의혹을 수사해 온 경찰이 약 3년 5개월 만에 혐의가 없다고 판단했습니다.

서울경찰청 반부패수사대는 지난달 29일 횡령과 특가법상 국고 손실 등 혐의를 받았던 김정숙 여사를 불송치했다고 오늘(21일) 밝혔습니다.

김 여사는 문 전 대통령 취임 기간 의류를 구입하는 데 청와대 특활비를 사용했다는 의혹을 받았고, 시민단체 등이 지난 2022년 3월 대선 이후 김 여사를 고발했습니다.

경찰은 지난 4월 대통령기록관에 대한 압수수색 영장을 발부받았으며 전직 청와대 총무비서관실 관계자 등도 불러 조사했습니다.

앞서 문재인 정부 시절 청와대는 해당 의혹에 대해 “의류 구입 목적으로 특활비 등 국가 예산을 편성해 사용한 적이 없고 사비로 부담했다”고 해명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경찰, ‘옷값 특활비 사용 의혹’ 김정숙 여사 ‘무혐의’ 결론
    • 입력 2025-08-21 20:23:58
    • 수정2025-08-21 20:32:14
    사회
문재인 전 대통령의 부인 김정숙 여사의 옷값에 청와대 특수활동비가 쓰였다는 의혹을 수사해 온 경찰이 약 3년 5개월 만에 혐의가 없다고 판단했습니다.

서울경찰청 반부패수사대는 지난달 29일 횡령과 특가법상 국고 손실 등 혐의를 받았던 김정숙 여사를 불송치했다고 오늘(21일) 밝혔습니다.

김 여사는 문 전 대통령 취임 기간 의류를 구입하는 데 청와대 특활비를 사용했다는 의혹을 받았고, 시민단체 등이 지난 2022년 3월 대선 이후 김 여사를 고발했습니다.

경찰은 지난 4월 대통령기록관에 대한 압수수색 영장을 발부받았으며 전직 청와대 총무비서관실 관계자 등도 불러 조사했습니다.

앞서 문재인 정부 시절 청와대는 해당 의혹에 대해 “의류 구입 목적으로 특활비 등 국가 예산을 편성해 사용한 적이 없고 사비로 부담했다”고 해명했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
최혜림
최혜림 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”
김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’

김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’
[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사

[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사
조현 외교부장관 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?

조현 외교부장관 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.