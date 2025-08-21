마포구 서교동서 차량 상가로 돌진…보행자 2명 경상

오늘(21일) 저녁 6시 40분쯤 서울시 마포구 서교동의 한 도로에서 자동차가 상가로 돌진하는 사고가 났습니다.



이 사고로 승용차 운전자와 보행자 2명이 다쳐 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰은 "승용차가 이면도로를 진행하던 중, 알 수 없는 이유로 속도가 높아지면서 인근 상점 외벽 쪽으로 진행하다 보행자 2명을 쳤다"고 밝혔습니다.



운전자는 음주 또는 약물 상태는 아닌 것으로 조사됐습니다.



경찰은 CCTV 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



