뉴스9(전주)

교부금 축소에 자체 기금도 털어…전북 교육 정책 차질 우려

입력 2025.08.21 (21:40) 수정 2025.08.21 (21:46)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[뉴스9 전북 오프닝]

[뉴스9 전북 오프닝]
전공의 돌아올까…필수의료 공백 우려는 ‘여전’

전공의 돌아올까…필수의료 공백 우려는 ‘여전’

다음
[앵커]

정부가 두 해 전부터 전국 시도교육청에 지급하는 지방교부금을 크게 줄였는데요.

부족한 예산 충당을 위해 전북교육청이 자체 기금을 쏟아붓는 실정입니다.

재정난이 장기화하면 전북 교육 정책 추진에도 차질이 우려됩니다.

유진휘 기자입니다.

[리포트]

취업을 목적으로 운영하는 전북 지역 특성화고는 모두 20여 곳.

전북교육청은 지난해 특성화고 시설 개선을 위해 책정한 사업비 20억여 원을 삭감했습니다.

정부의 지방교육재정교부금이 몇 년째 줄면서 사업비 축소 등 긴축 재정이 불가피하기 때문입니다.

[전북교육청 관계자/음성변조 : "정해진 예산 내에서도 감액이 되고 있기 때문에 우선순위를 가지고 정말로 시급하게 중요하게 추진할 사업들을 우선으로 예산을 배정해야 하는 상황입니다."]

전북교육청이 지난 2천23년부터 올해까지 정부로부터 받지 못한 지방교육재정교부금 규모는 모두 9천억여 원,

공무원들의 인건비와 시설 운영비 등을 충당하기 위해 그간 자체적으로 쌓아놓은 통합교육재정 안정화 기금과 교육시설 환경개선 기금을 1조 원 넘게 지출했습니다.

이렇다 보니 기금 조성 규모는 3천억 원대로 급감했습니다.

정부의 세수 결손에, 교부금 축소 기조, 여기에 담배소비세의 지방 교육세 전입이 내년에 끝나게 되면, 재정은 더 경직될 것으로 보입니다.

[이상곤/전북교육청 예산과장 : "교부금을 줄이는 것은 앞으로 미래 학생 교육에 있어서 맞지 않습니다. 그래서 시도교육감협의회와 시도교육청에서도 대응하고 있습니다."]

지방 교육 재정이 국가 교육을 좌우하는 기반인 만큼, 교육 환경 악화로 이어지지 않도록 근본 대책 마련이 시급합니다.

KBS 뉴스 유진휘입니다.

촬영기자:신재복

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 교부금 축소에 자체 기금도 털어…전북 교육 정책 차질 우려
    • 입력 2025-08-21 21:40:44
    • 수정2025-08-21 21:46:42
    뉴스9(전주)
[앵커]

정부가 두 해 전부터 전국 시도교육청에 지급하는 지방교부금을 크게 줄였는데요.

부족한 예산 충당을 위해 전북교육청이 자체 기금을 쏟아붓는 실정입니다.

재정난이 장기화하면 전북 교육 정책 추진에도 차질이 우려됩니다.

유진휘 기자입니다.

[리포트]

취업을 목적으로 운영하는 전북 지역 특성화고는 모두 20여 곳.

전북교육청은 지난해 특성화고 시설 개선을 위해 책정한 사업비 20억여 원을 삭감했습니다.

정부의 지방교육재정교부금이 몇 년째 줄면서 사업비 축소 등 긴축 재정이 불가피하기 때문입니다.

[전북교육청 관계자/음성변조 : "정해진 예산 내에서도 감액이 되고 있기 때문에 우선순위를 가지고 정말로 시급하게 중요하게 추진할 사업들을 우선으로 예산을 배정해야 하는 상황입니다."]

전북교육청이 지난 2천23년부터 올해까지 정부로부터 받지 못한 지방교육재정교부금 규모는 모두 9천억여 원,

공무원들의 인건비와 시설 운영비 등을 충당하기 위해 그간 자체적으로 쌓아놓은 통합교육재정 안정화 기금과 교육시설 환경개선 기금을 1조 원 넘게 지출했습니다.

이렇다 보니 기금 조성 규모는 3천억 원대로 급감했습니다.

정부의 세수 결손에, 교부금 축소 기조, 여기에 담배소비세의 지방 교육세 전입이 내년에 끝나게 되면, 재정은 더 경직될 것으로 보입니다.

[이상곤/전북교육청 예산과장 : "교부금을 줄이는 것은 앞으로 미래 학생 교육에 있어서 맞지 않습니다. 그래서 시도교육감협의회와 시도교육청에서도 대응하고 있습니다."]

지방 교육 재정이 국가 교육을 좌우하는 기반인 만큼, 교육 환경 악화로 이어지지 않도록 근본 대책 마련이 시급합니다.

KBS 뉴스 유진휘입니다.

촬영기자:신재복
유진휘
유진휘 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘통일교 청탁’ 건진법사 구속…“증거 인멸 <br>염려”

[속보] ‘통일교 청탁’ 건진법사 구속…“증거 인멸 염려”
이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ <br>제시…“미 공조·북 대화”

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”
김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’

김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’
[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사

[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.