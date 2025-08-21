원주교육지원청 공무원 사칭 사기 시도 ‘주의’
입력 2025.08.21 (21:41)
원주교육지원청은 최근 교육청 공무원을 사칭한 사기 시도가 발생했다며, 시민들에게 주의를 당부했습니다.
사기 수법은 에어컨 대량 구매 등 교육청 사업을 맡기겠다며, 물품 대금을 요구하는 방식이었습니다.
이 과정에서 위조된 공무원 명함과 공문서가 동원됐습니다.
