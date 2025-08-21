‘춘천국제스케이트장 유치위’ 발족
입력 2025.08.21 (21:46) 수정 2025.08.21 (21:54)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
춘천이 다시 국제스케이트장 유치에 도전합니다.
춘천시체육회는 오늘(21일) 스카이컨벤션에서 '춘천국제스케이트장 범시민유치위원회 발족식 겸 연석회의'를 열었습니다.
유치위는 앞으로 시민 공감대 확산과 민간 재원 확보 등 국제스케이트장 유치 활동을 벌입니다.
춘천시체육회는 오늘(21일) 스카이컨벤션에서 '춘천국제스케이트장 범시민유치위원회 발족식 겸 연석회의'를 열었습니다.
유치위는 앞으로 시민 공감대 확산과 민간 재원 확보 등 국제스케이트장 유치 활동을 벌입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- ‘춘천국제스케이트장 유치위’ 발족
-
- 입력 2025-08-21 21:46:46
- 수정2025-08-21 21:54:04
춘천이 다시 국제스케이트장 유치에 도전합니다.
춘천시체육회는 오늘(21일) 스카이컨벤션에서 '춘천국제스케이트장 범시민유치위원회 발족식 겸 연석회의'를 열었습니다.
유치위는 앞으로 시민 공감대 확산과 민간 재원 확보 등 국제스케이트장 유치 활동을 벌입니다.
춘천시체육회는 오늘(21일) 스카이컨벤션에서 '춘천국제스케이트장 범시민유치위원회 발족식 겸 연석회의'를 열었습니다.
유치위는 앞으로 시민 공감대 확산과 민간 재원 확보 등 국제스케이트장 유치 활동을 벌입니다.
-
-
송승룡 기자 oberona@kbs.co.kr송승룡 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.