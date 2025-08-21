‘춘천국제스케이트장 유치위’ 발족

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

춘천이 다시 국제스케이트장 유치에 도전합니다.



춘천시체육회는 오늘(21일) 스카이컨벤션에서 '춘천국제스케이트장 범시민유치위원회 발족식 겸 연석회의'를 열었습니다.



유치위는 앞으로 시민 공감대 확산과 민간 재원 확보 등 국제스케이트장 유치 활동을 벌입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!