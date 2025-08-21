“석유화학 사업 재편 전까지 대출 회수 자제”
입력 2025.08.21 (21:46) 수정 2025.08.21 (21:57)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
금융위원회가 5대 시중은행과 산업은행 등이 참석한 가운데 간담회를 갖고 석유화학업계의 사업 재편 계획이 확정되기 전까지는 대출 회수를 자제해달라고 요청했습니다.
또, 사업 재편 계획이 타당하다고 판단되면 채권 금융기관끼리 '공동 협약'을 맺고 지원에 나서달라고 당부했습니다.
이에 따라 기업이 금융 지원을 신청하면 기존 여신 유지를 원칙으로 하되, 구체적인 내용은 기업과 채권 금융회사 간 협의로 결정될 것으로 보입니다.
또, 사업 재편 계획이 타당하다고 판단되면 채권 금융기관끼리 '공동 협약'을 맺고 지원에 나서달라고 당부했습니다.
이에 따라 기업이 금융 지원을 신청하면 기존 여신 유지를 원칙으로 하되, 구체적인 내용은 기업과 채권 금융회사 간 협의로 결정될 것으로 보입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- “석유화학 사업 재편 전까지 대출 회수 자제”
-
- 입력 2025-08-21 21:46:52
- 수정2025-08-21 21:57:03
금융위원회가 5대 시중은행과 산업은행 등이 참석한 가운데 간담회를 갖고 석유화학업계의 사업 재편 계획이 확정되기 전까지는 대출 회수를 자제해달라고 요청했습니다.
또, 사업 재편 계획이 타당하다고 판단되면 채권 금융기관끼리 '공동 협약'을 맺고 지원에 나서달라고 당부했습니다.
이에 따라 기업이 금융 지원을 신청하면 기존 여신 유지를 원칙으로 하되, 구체적인 내용은 기업과 채권 금융회사 간 협의로 결정될 것으로 보입니다.
또, 사업 재편 계획이 타당하다고 판단되면 채권 금융기관끼리 '공동 협약'을 맺고 지원에 나서달라고 당부했습니다.
이에 따라 기업이 금융 지원을 신청하면 기존 여신 유지를 원칙으로 하되, 구체적인 내용은 기업과 채권 금융회사 간 협의로 결정될 것으로 보입니다.
-
-
박중관 기자 jkp@kbs.co.kr박중관 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
울산-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.