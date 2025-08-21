뉴스9(울산)

배터리 화재 ‘공포’…충전·휴대 주의해야

입력 2025.08.21 (21:47) 수정 2025.08.21 (22:13)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

울산 아파트 매매·전셋값 상승 전국 최고 수준

울산 아파트 매매·전셋값 상승 전국 최고 수준
‘불법 정치자금 혐의’ 이상헌 전 의원 징역형 집유

‘불법 정치자금 혐의’ 이상헌 전 의원 징역형 집유

다음
[앵커]

최근 충전해서 사용하는 리튬이온 배터리 화재가 잇따르고 있습니다.

온도가 급격히 치솟는 이른바 '열폭주' 현상 탓에 일상 속 위협이 되고 있는데요,

배터리를 어떻게 관리해야 할지, 전형서 기자가 취재했습니다.

[리포트]

부산 사상구의 한 아파트 현관.

관리사무소 직원들이 불 난 곳으로 달려갑니다.

이어 경찰차와 소방차가 줄지어 아파트로 들어옵니다.

[아파트 주민 : "연기가 까맣던데, 저쪽에 보니까 정면에서 불씨가 따닥따닥따닥 이렇게 튀는 거예요. 그래서 소화전으로 그쪽(발코니)을 집중 공격 했는데, 아 이러다 죽는구나…."]

아파트 발코니에 있던 전동휠체어 배터리에서 불이 난 건데, 주민과 관리사무소 직원이 빨리 대처해 인명피해는 막을 수 있었습니다.

[안기영/주택관리공단 부산모라1관리소 : "경찰서나 소방보다 (제가) 빨리 올 수 있는 구조가 되어서 먼저 뛰어왔는데, 안쪽이 불꽃이 안 보이고 완전히 캄캄한 밤처럼 아예 내부가 안 보여서…."]

앞선 지난 17일 서울 마포와 19일 동두천시에서도 충전 중이던 배터리에서 불이 나 2명이 숨지고 6명이 다쳤습니다.

이런 가운데 부산에서 또다시 리튬이온 배터리로 인한 불이 난 건데, 자칫 큰 참사로 이어질 뻔 했습니다.

충전해서 사용하는 리튬이온 배터리 화재는 매년 증가하고 있는데, 지난해엔 여덟 달 동안 110여 건에 달합니다.

소방 당국도 배터리 화재 특성상 1,000도 이상의 온도로 화염이 이는 이른바 '열폭주' 현상 탓에 배터리 관리에 주의를 당부합니다.

[제용기/부산중부소방서장 : "빠른 대피가 최우선인데, (가연물이 있는) 방에서 하지 마시고 베란다라든지 밑에 타일로 돼 있는, 연소할 수 있는 가연물이 적은 장소에서 충전을…."]

이밖에 소방 당국은 인증 제품 사용과 잠든 시간 충전 금지, 손상된 배터리 즉시 폐기 등 배터리 화재 예방 수칙을 꼭 지킬 것을 강조합니다.

KBS 뉴스 전형서입니다.

촬영기자:김기태/그래픽:김희나/화면제공:부산소방재난본부·주택관리공단

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 배터리 화재 ‘공포’…충전·휴대 주의해야
    • 입력 2025-08-21 21:47:34
    • 수정2025-08-21 22:13:35
    뉴스9(울산)
[앵커]

최근 충전해서 사용하는 리튬이온 배터리 화재가 잇따르고 있습니다.

온도가 급격히 치솟는 이른바 '열폭주' 현상 탓에 일상 속 위협이 되고 있는데요,

배터리를 어떻게 관리해야 할지, 전형서 기자가 취재했습니다.

[리포트]

부산 사상구의 한 아파트 현관.

관리사무소 직원들이 불 난 곳으로 달려갑니다.

이어 경찰차와 소방차가 줄지어 아파트로 들어옵니다.

[아파트 주민 : "연기가 까맣던데, 저쪽에 보니까 정면에서 불씨가 따닥따닥따닥 이렇게 튀는 거예요. 그래서 소화전으로 그쪽(발코니)을 집중 공격 했는데, 아 이러다 죽는구나…."]

아파트 발코니에 있던 전동휠체어 배터리에서 불이 난 건데, 주민과 관리사무소 직원이 빨리 대처해 인명피해는 막을 수 있었습니다.

[안기영/주택관리공단 부산모라1관리소 : "경찰서나 소방보다 (제가) 빨리 올 수 있는 구조가 되어서 먼저 뛰어왔는데, 안쪽이 불꽃이 안 보이고 완전히 캄캄한 밤처럼 아예 내부가 안 보여서…."]

앞선 지난 17일 서울 마포와 19일 동두천시에서도 충전 중이던 배터리에서 불이 나 2명이 숨지고 6명이 다쳤습니다.

이런 가운데 부산에서 또다시 리튬이온 배터리로 인한 불이 난 건데, 자칫 큰 참사로 이어질 뻔 했습니다.

충전해서 사용하는 리튬이온 배터리 화재는 매년 증가하고 있는데, 지난해엔 여덟 달 동안 110여 건에 달합니다.

소방 당국도 배터리 화재 특성상 1,000도 이상의 온도로 화염이 이는 이른바 '열폭주' 현상 탓에 배터리 관리에 주의를 당부합니다.

[제용기/부산중부소방서장 : "빠른 대피가 최우선인데, (가연물이 있는) 방에서 하지 마시고 베란다라든지 밑에 타일로 돼 있는, 연소할 수 있는 가연물이 적은 장소에서 충전을…."]

이밖에 소방 당국은 인증 제품 사용과 잠든 시간 충전 금지, 손상된 배터리 즉시 폐기 등 배터리 화재 예방 수칙을 꼭 지킬 것을 강조합니다.

KBS 뉴스 전형서입니다.

촬영기자:김기태/그래픽:김희나/화면제공:부산소방재난본부·주택관리공단
전형서
전형서

이 기사가 좋으셨다면

울산-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘통일교 청탁’ 건진법사 구속…“증거 인멸 <br>염려”

[속보] ‘통일교 청탁’ 건진법사 구속…“증거 인멸 염려”
이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ <br>제시…“미 공조·북 대화”

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”
김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’

김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’
[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사

[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.