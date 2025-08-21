용인 오피스텔서 30대 여성 피살…경찰, 용의자 강원서 추적중

동영상 고정 취소

오늘(21일) 새벽 경기도 용인에 있는 오피스텔 지하주차장에서 30대 여성이 숨진 채 발견됐습니다.



경찰이 이 여성을 흉기로 찌르고 달아난 남성을 뒤쫓고 있습니다.



김보담 기자가 보도합니다.



새벽 시간 오피스텔 안으로 경찰차가 들어옵니다.



뒤이어 도착한 소방차에서도 대원들이 내립니다.



오늘 새벽 5시 45분쯤, 용인시 수지구의 한 오피스텔 지하 주차장에서 30대 중국 국적 여성이 숨진 채 발견됐습니다.



[오피스텔 관계자/음성변조 : "주민이 신고해서 경찰에서 출동해서, 아침에 CCTV 다 확인하고. 추적 중인 것 같은데…"]



CCTV 확인 결과, 약 3시간 전인 새벽 2시 45분쯤, 한 30대 남성이 이 여성을 찾아와 흉기를 휘둘렀습니다.



피습당한 피해 여성은 한 층 아래인 지하주차장 4층에서 숨진 채 발견됐습니다.



경찰은 남성이 미리 흉기와 도주 차량을 준비하는 등 사전에 범죄를 계획했을 가능성에 무게를 두고 있습니다.



피해 여성과 용의자인 남성은 점주와 손님 사이였던 것으로 전해졌습니다.



또 피해 여성은 용의자 남성을 성범죄 혐의로 두 차례 신고한 전력이 있는 것으로 확인됐습니다.



남성은 미리 대여한 렌터카를 타고 현장에서 도주했고, 강원도 홍천의 한 중학교에 차를 버리고 사라졌습니다.



경찰은 남성에 대한 추적을 이어가는 한편, 피해 여성의 시신을 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰해 정확한 사인을 규명할 예정입니다.



KBS 뉴스 김보담입니다.



촬영기자:박세준 이장주/영상편집:고응용



