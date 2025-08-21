금어기 풀린 첫날…“당일 잡은 꽃게가 마트로”

동영상 고정 취소

오늘(21일)부터 꽃게 금어기가 해제되면서 가을 꽃게잡이가 본격 시작됐습니다.



조업 첫날부터 풍년으로 마트에선 벌써부터 할인 경쟁에 들어갔는데요.



당일 잡은 꽃게가 소비자들을 만나는 과정, 최지현 기자가 따라가 봤습니다.



해도 뜨지 않은 이른 새벽, 조업을 마친 꽃게잡이 배가 항구로 들어왔습니다.



배 한가득 실린 갓 잡힌 꽃게들, 컨테이너 마다 가을 햇꽃게가 꽉꽉 찼습니다.



올해 금어기가 풀린 첫 조업 현장입니다.



이날 첫 번째 어선 한 척이 잡은 꽃게 양은 4t입니다.



작년보다 수확량이 50% 늘었습니다.



싱싱하게 살아 움직이는 꽃게들.



선별하는 손길도 분주합니다.



평년보다 수확량이 많아 위판장은 정신없이 바빠집니다.



살이 통통하게 올라 맛이 좋다고 알려진 수꽃게가 더 많이 잡혔습니다.



[문성훈/서산수협 중도매인 : "올해는 제가 봤을 때 품질이 작년, 재작년보다 한층 우수하다는 생각이 들다 보니 소비자들이 원하는 질 좋은 수꽃게, 가장 인기가 많지 않을까 싶긴 합니다."]



이렇게 선별된 꽃게는 당일 점심쯤 전국 마트에 도착합니다.



["오늘 들어온 상품이 금어기 끝나고 바로 들어와서 살이 가장 꽉찼어요. 고객님. 꽃게는 놓치지 마세요. 올해 최저가입니다."]



올해 첫 가을 꽃게 할인 소식에 모여든 소비자들.



매대에서 조금이라도 더 통통하게 살이 오른 게를 골라봅니다.



[유명호/서울 양천구 : "꽃게가 지금 금어기가 풀려서 많이 좀 사볼까 해서 왔어요. 반값정도요. kg에 2만 5천~3만원했던 거 같은데 지금 상당히 싸게 산 거 같아요."]



대형마트들은 금어기가 풀리자마자 꽃게 할인 경쟁에 들어갔습니다.



KBS 뉴스 최지현입니다.



촬영기자:황종원/영상편집:권혜미



