관광객 몰린 제주, 고용률 70%대…전국 1위

제주지역 고용 지표가 회복세를 이어가고 있습니다.



통계청이 발표한 '2025년 7월 고용동향'을 보면 지난달 제주지역 고용률은 70.1%로, 지난해 같은 기간 대비 0.5%P 상승해 17개 시도 중 가장 높았습니다.



