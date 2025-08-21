뉴스9(대전)

‘음주 추격전’ 잡고 보니 재범자…‘윤창호법’ 반짝 효과?

입력 2025.08.21 (22:00) 수정 2025.08.21 (22:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

충남도의회, 김형석 독립기념관장 파면 촉구 건의안 발의

충남도의회, 김형석 독립기념관장 파면 촉구 건의안 발의
[집중취재] 배 못들어 오는 20억 짜리 여객 터미널

[집중취재] 배 못들어 오는 20억 짜리 여객 터미널

다음
[앵커]

얼마 전 대전 도심에서 만취 운전을 한 40대가 경찰에 붙잡혔는데 음주 운전으로 처벌받았던 재범자였습니다.

음주 운전 처벌이 한층 강화된 윤창호법이 시행 중이지만 음주 운전 재범률은 해마다 40%를 웃돌며 좀처럼 줄지 않고 있습니다.

김예은 기자가 취재했습니다.

[리포트]

심야 시간, 갑자기 좌회전을 하더니 속도를 높여 달아나는 승용차.

택시와 순찰차가 함께 추격에 나섭니다.

["차 확인했어요. (최대한 잡아볼게요.)"]

정지 신호도 무시하고 내달리다 택시에 가로막혀서야 멈춰 선 승용차.

운전자는 혈중알코올농도 0.132% 만취 상태.

이전에도 음주 운전으로 2차례나 처벌받았습니다.

[택시 기사/음성변조 : "이 사람 (승용차 운전자)이 교차로에서 신호위반하는 거 보고서 진짜 사고 크게 나겠다. 그러고 나서 앞질러서…."]

경찰 지구대에 주차한 뒤 차에서 내린 남성, 경찰관을 발견하고 당황한 나머지 다시 차를 몰고 달아나려다 제지당합니다.

술을 마신 뒤 2차 술자리에 가려다 음식점으로 착각하고 주차한 건데, 역시 음주 운전 전력이 있었습니다.

이처럼 음주 운전 재범률은 지난해 43.1%로 해마다 40%를 웃돌고 있습니다.

음주 운전 처벌을 강화하는 윤창호법이 시행된 지 6년이 지났지만 음주 운전 재범률은 여전히 줄지 않고 있는 겁니다.

5년 안에 음주 운전으로 두 차례 적발되면 차량에 음주 운전 방지 장치를 강제 부착하는 제도가 도입됐지만, 첫 적용 사례는 내년 10월 이후에나 나옵니다.

[이한나/변호사 : "대부분의 음주 운전자는 운전 못 하는 걸 엄청 무서워하지, 처벌받는 건 무서워하지 않아요."]

이 때문에 음주 운전으로 운전면허가 취소되면 다시 면허를 취득할 수 없도록 제재를 강화하자는 목소리가 나오고 있습니다.

KBS 뉴스 김예은입니다.

촬영기자:유민철

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘음주 추격전’ 잡고 보니 재범자…‘윤창호법’ 반짝 효과?
    • 입력 2025-08-21 22:00:35
    • 수정2025-08-21 22:05:25
    뉴스9(대전)
[앵커]

얼마 전 대전 도심에서 만취 운전을 한 40대가 경찰에 붙잡혔는데 음주 운전으로 처벌받았던 재범자였습니다.

음주 운전 처벌이 한층 강화된 윤창호법이 시행 중이지만 음주 운전 재범률은 해마다 40%를 웃돌며 좀처럼 줄지 않고 있습니다.

김예은 기자가 취재했습니다.

[리포트]

심야 시간, 갑자기 좌회전을 하더니 속도를 높여 달아나는 승용차.

택시와 순찰차가 함께 추격에 나섭니다.

["차 확인했어요. (최대한 잡아볼게요.)"]

정지 신호도 무시하고 내달리다 택시에 가로막혀서야 멈춰 선 승용차.

운전자는 혈중알코올농도 0.132% 만취 상태.

이전에도 음주 운전으로 2차례나 처벌받았습니다.

[택시 기사/음성변조 : "이 사람 (승용차 운전자)이 교차로에서 신호위반하는 거 보고서 진짜 사고 크게 나겠다. 그러고 나서 앞질러서…."]

경찰 지구대에 주차한 뒤 차에서 내린 남성, 경찰관을 발견하고 당황한 나머지 다시 차를 몰고 달아나려다 제지당합니다.

술을 마신 뒤 2차 술자리에 가려다 음식점으로 착각하고 주차한 건데, 역시 음주 운전 전력이 있었습니다.

이처럼 음주 운전 재범률은 지난해 43.1%로 해마다 40%를 웃돌고 있습니다.

음주 운전 처벌을 강화하는 윤창호법이 시행된 지 6년이 지났지만 음주 운전 재범률은 여전히 줄지 않고 있는 겁니다.

5년 안에 음주 운전으로 두 차례 적발되면 차량에 음주 운전 방지 장치를 강제 부착하는 제도가 도입됐지만, 첫 적용 사례는 내년 10월 이후에나 나옵니다.

[이한나/변호사 : "대부분의 음주 운전자는 운전 못 하는 걸 엄청 무서워하지, 처벌받는 건 무서워하지 않아요."]

이 때문에 음주 운전으로 운전면허가 취소되면 다시 면허를 취득할 수 없도록 제재를 강화하자는 목소리가 나오고 있습니다.

KBS 뉴스 김예은입니다.

촬영기자:유민철
김예은
김예은 기자

이 기사가 좋으셨다면

대전-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] ‘통일교 청탁’ 건진법사 구속…“증거 인멸 <br>염려”

[속보] ‘통일교 청탁’ 건진법사 구속…“증거 인멸 염려”
이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ <br>제시…“미 공조·북 대화”

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”
김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’

김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’
[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사

[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.