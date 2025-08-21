울산병원 개원 30주년 행사…“필수 의료 강화”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

개원 30주년을 맞은 울산병원이 오늘(21일) 기념행사를 열고 각 부서에서 준비한 소장품이 담긴 타임캡슐을 설치하는 등 새로운 도약을 다짐했습니다.



병원 측은 오는 9월 준공 예정인 긴급치료병상을 통해 감염병 위기에 대응하는 등 지역 필수의료 역할도 강화하겠다고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!