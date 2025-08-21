울산시, 노후 옥내 급수관 교체 비용 지원

동영상 고정 취소

울산시가 오래된 급수관으로 녹물이 나오거나 수질에 문제가 생긴 주택과 시설에 교체 비용을 지원합니다.



대상은 2005년 7월 이전에 지어진 주택과 사회복지시설, 학교 등으로 저소득층 주택과 복지시설은 우선 지원받을 수 있습니다.



급수관 교체에 최대 120만 원 보수 공사는 최대 100만 원까지 지원하며, 다음 달 말까지 울산시 상수도사업본부 지역사업소에서 신청할 수 있습니다.



