대구염색산단, ‘전용공단 해제’ 시에 요구
입력 2025.08.21 (22:07) 수정 2025.08.21 (22:23)
대구염색산업단지의 장기 불황 돌파를 위해 '전용공단 해제' 요구가 커지고 있습니다.
대구염색산업단지 관리공단 이사회는 염색산단이 수출 부진과 내수 침체로 오랜 기간 경영난을 겪고 있다며, 업종을 다변화할 수 있게 전용공단을 해제해 달라고 대구시에 요청했습니다.
그러나 승인권을 가진 대구시는 집적의 장점 상실과 추가 비용 문제 등을 우려하며, 염색산단 군위 이전 논의와 함께 검토하겠다는 신중한 입장을 보이고 있습니다.
