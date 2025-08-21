평창군 “산악관광 차별화 추진”

동영상 고정 취소

평창군이 산악관광사업 특성화가 시급하다는 KBS의 보도와 관련해 '산림레포츠'를 중심으로 특성화 방안을 마련하겠다고 밝혔습니다.



이를 위해 이달(8월) 말부터 전문 업체와 협의해 산악 달리기 등 레포츠를 통한 시설 운영 특성화 방안을 마련합니다.



또, 산림청과 공동으로 내년 상반기까지 산악관광 시설을 연결하는 임도 안전시설 설치와 활용 방안도 수립합니다.



