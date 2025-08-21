두산에너빌, 베트남 법인 매각…“SMR·가스터빈 투자”
입력 2025.08.21 (22:19) 수정 2025.08.21 (22:27)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
두산에너빌리티가 베트남 현지법인 두산비나를 HD한국조선해양에 2천9백억 원을 받고 매각하기로 했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 두산에너빌, 베트남 법인 매각…“SMR·가스터빈 투자”
-
- 입력 2025-08-21 22:19:57
- 수정2025-08-21 22:27:18
두산에너빌리티가 베트남 현지법인 두산비나를 HD한국조선해양에 2천9백억 원을 받고 매각하기로 했습니다.
-
-
조미령 기자 pearl@kbs.co.kr조미령 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
창원-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.