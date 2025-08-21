국민의힘 8·22 전당대회 최종 투표율 44.39%

국민의힘 새 지도부를 선출하는 8·22 전당대회 선거인단 최종 투표율이 44.39%로 집계됐습니다.



당 전당대회 선거관리위원회는 오늘(21일) 투표 마감 기준 전당대회 전체 당원 선거인단 75만 3,076명 중 33만4,272명이 참여해, 투표율은 44.39%라고 밝혔습니다.



어제부터 오늘까지 이틀간 실시된 모바일과 자동응답시스템(ARS) 투표를 합산한 수치입니다.



이는 한동훈 전 대표가 선출됐던 지난해 7·22 전당대회 최종 투표율인 48.51%p보다 4.12%p 낮은 수준입니다.



국민의힘은 내일(22일) 전당대회에서 당원 투표 80%와 국민 여론조사 20%를 반영해 당대표를 선출합니다.



다만, 이 가운데 과반 득표를 얻은 후보가 없을 경우 결선투표를 통해 오는 26일 당대표를 선출할 계획입니다.



