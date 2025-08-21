뉴스라인 W

방일 앞둔 이 대통령 “비핵화 3단계·위안부 합의 존중”…의미는?

입력 2025.08.21 (23:17) 수정 2025.08.21 (23:32)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조, 북 대화”

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조, 북 대화”
실거주 않는 외국인, 수도권 집 못 산다…외국인 토허제 지정

실거주 않는 외국인, 수도권 집 못 산다…외국인 토허제 지정

다음
[앵커]

네, 전문가와 이 대통령의 발언 배경, 그리고 다가오는 한일, 한미정상회담 전망해봅니다.

이재명 정부 국정기획위원회 외교안보분과장을 지낸 홍현익 전 국립외교원장 나와있습니다.

먼저 우리 외교부 장관이 오늘 오후에 미국에 갔습니다.

통상적으론 모레 한일정상회담부터 대통령을 수행하는 게 맞을 거 같은데 일본을 건너 뛰고 미국으로 갔습니다.

그래서 뭔가 한미정상회담에 돌발 변수가 생긴게 아니냐 이런 말도 나오는데 어떻게 보십니까?

[앵커]

한미정상회담을 앞두고 이 대통령이 비핵화 3단계안을 제시했습니다.

단계적 접근법이라고 봐야겠죠?

[앵커]

이제 관심은 이 3단계안이 한미정상회담에서도 제시가 될 걸로 예상되는데요.

트럼프 대통령이 어떤 반응을 보일걸로 내다보십니까?

[앵커]

북한이 여기에 호응할 것이냐도 중요해보이는데요.

어떻게 전망하시나요?

[앵커]

이 대통령이 제시한 북극항로 개척, 이것도 러시아와 북한의 반응이 중요할 걸로 보이는데 얼마나 가능성이 높다고 보십니까?

[앵커]

그리고 이대통령이 한일정상회담을 앞두고 일본과의 위안부 합의나 강제징용 배상 방안같은 지난 정부의 결정을 승계하겠단 뜻을 밝혔습니다.

어떤 맥락인 지 설명해주시겠어요?

[앵커]

이제 모레부터 한일정상회담, 한미정상회담이 연달아 열리게 됩니다.

특히 한미정상회담은 난제들이 많은 걸로 알려졌는데요.

각각 좀 전망을 해봐주시죠.

[앵커]

홍현익 전 국립외교원장이었습니다.

말씀 잘 들었습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 방일 앞둔 이 대통령 “비핵화 3단계·위안부 합의 존중”…의미는?
    • 입력 2025-08-21 23:17:48
    • 수정2025-08-21 23:32:27
    뉴스라인 W
[앵커]

네, 전문가와 이 대통령의 발언 배경, 그리고 다가오는 한일, 한미정상회담 전망해봅니다.

이재명 정부 국정기획위원회 외교안보분과장을 지낸 홍현익 전 국립외교원장 나와있습니다.

먼저 우리 외교부 장관이 오늘 오후에 미국에 갔습니다.

통상적으론 모레 한일정상회담부터 대통령을 수행하는 게 맞을 거 같은데 일본을 건너 뛰고 미국으로 갔습니다.

그래서 뭔가 한미정상회담에 돌발 변수가 생긴게 아니냐 이런 말도 나오는데 어떻게 보십니까?

[앵커]

한미정상회담을 앞두고 이 대통령이 비핵화 3단계안을 제시했습니다.

단계적 접근법이라고 봐야겠죠?

[앵커]

이제 관심은 이 3단계안이 한미정상회담에서도 제시가 될 걸로 예상되는데요.

트럼프 대통령이 어떤 반응을 보일걸로 내다보십니까?

[앵커]

북한이 여기에 호응할 것이냐도 중요해보이는데요.

어떻게 전망하시나요?

[앵커]

이 대통령이 제시한 북극항로 개척, 이것도 러시아와 북한의 반응이 중요할 걸로 보이는데 얼마나 가능성이 높다고 보십니까?

[앵커]

그리고 이대통령이 한일정상회담을 앞두고 일본과의 위안부 합의나 강제징용 배상 방안같은 지난 정부의 결정을 승계하겠단 뜻을 밝혔습니다.

어떤 맥락인 지 설명해주시겠어요?

[앵커]

이제 모레부터 한일정상회담, 한미정상회담이 연달아 열리게 됩니다.

특히 한미정상회담은 난제들이 많은 걸로 알려졌는데요.

각각 좀 전망을 해봐주시죠.

[앵커]

홍현익 전 국립외교원장이었습니다.

말씀 잘 들었습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 구속

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 구속
이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ <br>제시…“미 공조·북 대화”

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”
김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’

김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’
[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사

[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.