국제

미 주간 신규 실업수당 23만5천건…전망치 상회

입력 2025.08.21 (23:38)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

미국 노동부는 지난주(8월 10∼16일) 신규 실업수당 청구 건수가 23만5천건으로, 한 주 전보다 1만1천건 증가했다고 현지시각 21일 밝혔습니다.

이는 약 3개월 만에 가장 큰 폭의 증가세입니다.

로이터통신에서 집계한 전문가 전망치(22만5천건)도 웃돕니다.

2주 이상 실업수당을 신청한 '계속 실업수당' 청구 건수는 8월 9일 기준 197만2천건으로, 조정(195만3천건→194만2천건)된 한 주 전 수치보다 3만건 늘었습니다.

이는 2021년 11월 6일 204만1천건 이후 가장 높은 수준입니다.

지속적인 실업급여 청구 건수 증가세는, 구직 활동이 쉽지 않을 것이라는 미국 소비자 인식이 높아지고 있다는 것을 의미합니다.

다만, 해고 수준은 지난 몇 년간 건강한 범위 내에서 유지되고 있다고 AP통신은 분석했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 미 주간 신규 실업수당 23만5천건…전망치 상회
    • 입력 2025-08-21 23:38:19
    국제
미국 노동부는 지난주(8월 10∼16일) 신규 실업수당 청구 건수가 23만5천건으로, 한 주 전보다 1만1천건 증가했다고 현지시각 21일 밝혔습니다.

이는 약 3개월 만에 가장 큰 폭의 증가세입니다.

로이터통신에서 집계한 전문가 전망치(22만5천건)도 웃돕니다.

2주 이상 실업수당을 신청한 '계속 실업수당' 청구 건수는 8월 9일 기준 197만2천건으로, 조정(195만3천건→194만2천건)된 한 주 전 수치보다 3만건 늘었습니다.

이는 2021년 11월 6일 204만1천건 이후 가장 높은 수준입니다.

지속적인 실업급여 청구 건수 증가세는, 구직 활동이 쉽지 않을 것이라는 미국 소비자 인식이 높아지고 있다는 것을 의미합니다.

다만, 해고 수준은 지난 몇 년간 건강한 범위 내에서 유지되고 있다고 AP통신은 분석했습니다.
신선민
신선민 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 구속

김건희 여사 구속 후 3차 소환…건진법사 구속
이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ <br>제시…“미 공조·북 대화”

이 대통령, ‘비핵화 3단계안’ 제시…“미 공조·북 대화”
김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’

김건희 여사 영상 속 ‘고가시계’ …전문가 분석 결과 ‘일치’
[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사

[단독] 특검, ‘통일교 원정도박’ 증거인멸 정황 포착…‘윤핵관’ 연관성 수사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.