K-반도체 벨트에 가다

입력 2025.08.21 (23:49)

7월 수출의 24%를 반도체가 차지할 정도로 반도체는 수출 효자이자 경제 성장 동력.

이천과 수원,화성,평택, 그리고 용인을 잇는 반도체 벨트는 타이완 실리콘밸리인 신주 과학단지에 비견될 만한 국내 최대 반도체 공급망이다.

글로벌 공급망 재편 과정에서도 우위를 선점하기 위한 경기 남부 K-반도체 벨트의 변화와 도전을 알아본다.

<인사이드경인>이 한국반도체산업협회 안기현 사무국장, 가천대 반도체교육원장인 김용석 교수와 함께 디지털 혁신과 AI 시대를 맞아 호황을 누리고 있는 반도체 산업의 미래와 미국의 관세 정책이 한국 반도체 산업에 미칠 영향 등을 자세히 알아본다.

또한 K-반도체 벨트 가운데 최근 가장 관심지역으로 급부상하고 있는 경기도 용인 현장을 찾아가 본다.

현재 용인은 이동과 남사읍에 첨단시스템반도체 국가산업단지가 들어설 예정이고, 조용하던 원삼면 지역에선 SK 하이닉스가 반도체 클러스터를 조성 중이다.

원삼면 클러스터에서는 2027년에는 실제 제품이 양산될 것으로 예상되고 있다.

