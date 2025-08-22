당분간 폭염…곳곳에 소나기

오늘과 내일은 무덥고 습한 가운데 가끔 소나기가 내리겠습니다.



오늘 오후부터 저녁 사이엔 전라 내륙과 경상권에 5에서 40mm, 제주도에 5에서 20mm 정도 소나기가 가끔 내리겠습니다.



내일은 중부지방을 중심으로 5에서 40mm 정도 소나기가 예상됩니다.



대기 불안정에 의한 소나기 구름대로, 같은 지역 내에서도 강수량의 차이는 매우 크겠습니다.



아침 기온은 서울 25도, 전주·부산 26도 등으로 밤사이 열대야 나타나는 곳이 있겠습니다.



낮 기온은 서울 32도, 대전·강릉 35도 등 전국이 30도에서 37도로 매우 무덥겠습니다.



바다의 물결은 남해 동부 먼바다에서 2미터 안팎으로 비교적 높게 일겠고, 바람도 매우 강하게 불겠습니다.



폭염은 주말을 지나 다음주에도 계속될 전망입니다.



