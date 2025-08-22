국민의힘 오늘 새 당대표 선출…청주 오스코서 전당대회 개최

국민의힘은 오늘(22일) 차기 지도부 선출을 위한 전당대회를 엽니다.



국민의힘은 오늘 오후 2시부터 충북 청주 오스코에서 제6차 전당대회를 개최하고 차기 당 대표를 선출합니다.



현재 본경선에는 김문수, 안철수, 조경태, 장동혁(가나다순) 후보가 진출한 상태로, 국민의힘은 지난 20일부터 이틀동안 진행된 당원 투표 80%와 국민 여론조사 20%를 반영해 당대표를 선출할 계획입니다.



다만, 이 가운데 과반 득표를 얻은 후보가 없을 경우 상위 득표자 2명에 대한 결선투표를 진행하고, 오는 26일 국회 도서관에에서 최종 당대표를 선출합니다.



국민의힘은 이번 전당대회에서 김근식, 김민수, 김재원, 김태우, 손범규, 신동욱, 양향자, 최수진(가나다순) 최고위원 후보 8명 가운데 4명을 최고위원으로 선출합니다.



아울러 손수조, 우재준(가나다순) 후보 가운데 1명을 청년최고위원으로 선출할 예정입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



