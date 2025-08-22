사회 ‘3대 특검’ 수사

내란특검팀, 한덕수 전 국무총리 오늘 3차 소환 조사

입력 2025.08.22 (01:03) 수정 2025.08.22 (01:06)

내란에 가담·방조했다는 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 오늘 오전 특검팀에 출석해 조사를 받습니다.

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 사건을 수사하는 조은석 특별검사팀은 오늘(22일) 오전 9시 30분 한 전 총리를 피의자로 불러 조사할 예정입니다.

한 전 총리에 대한 소환 조사는 지난달 2일과 지난 19일에 이어 이번이 세 번째입니다.

특검팀은 CCTV 화면과 국무위원들의 진술을 바탕으로 한 전 총리를 상대로 비상계엄 직전 국무회의를 소집한 배경 등을 집중적으로 조사할 계획입니다.

앞서 특검팀은 지난 19일 오전 9시 30분부터 20일 새벽 1시 50분까지 16시간 20분 동안 한 전 총리를 상대로 비상계엄 전후 국무회의 소집 과정과 사후 계엄 선포문 작성 경위 등을 추궁했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

[사진 출처 : 연합뉴스]
허지영
허지영 기자

공지·정정

