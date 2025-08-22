무제한 토론, 오전 10시 40분쯤 종결…이후 EBS법 표결

한국교육방송공사(EBS)법 개정안의 국회 본회의 상정에 반발해 국민의힘이 신청한 무제한 토론(필리버스터)이 오늘(22일) 오전에 종결될것으로 전망됩니다.



국회는 무제한 토론이 시작된 지 24시간이 지나는 오늘 오전 10시 40분쯤, 더불어민주당 문진석 의원 등이 제출한 '무제한 토론 종결 동의의 건'에 대한 표결을 진행합니다.



민주당은 어제(21일) 국민의힘이 무제한 토론을 신청한 직후, 토론 종결 동의를 국회의장에게 냈습니다.



국회법에 따르면, 무제한 토론은 시작 24시간이 지난 후 재적 의원 5분의 3 이상의 찬성을 얻으면 즉시 종결됩니다.



이후 무제한 토론 대상이 된 안건은 지체 없이 표결해야 합니다.



이에 따라 오늘 오전 무제한 토론이 종결되면, 국회는 곧바로 한국교육방송공사법 일부 개정안을 표결에 부칩니다.



이 경우 여당이 추진하는 '방송 3법'(방송법·방송문화진흥회법·한국교육방송공사법 개정안) 입법은 모두 마무리됩니다.



민주당은 노란봉투법(노동조합법 2·3조 개정안)과 2차 상법 개정안도 23일과 24일 본회의에서 처리할 것으로 전망됩니다.



앞서 여야는 오늘 국민의힘 지도부 선출을 위한 전당대회가 열리는 점을 고려해 한국교육방송공사법 이외의 다른 법안은 처리하지 않기로 합의했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



