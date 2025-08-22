국제

네타냐후 “인질 모두 석방되는 조건으로 종전 협상 지시ㄴ”

입력 2025.08.22 (03:24) 수정 2025.08.22 (03:28)

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 현지시각 21일 "인질이 모두 석방되고 이스라엘이 수용할 수 있는 조건으로 전쟁 종식을 위한 즉각적인 협상을 시작하도록 지시했다"고 밝혔습니다.

네타냐후 총리는 이날 영상 성명에서 "이스라엘군이 나와 국방장관에게 제시한 가자시티 장악과 하마스 격퇴 계획을 승인하기 위해 가자지구에 도착했다"며 이같이 밝혔습니다.

네타냐후 총리는 "우리는 지금 의사결정 단계에 왔다"며 "이 중요한 목표를 위해 군이 준비태세를 갖춘 것을 높이 평가한다"고 언급했습니다.

그러면서 "하마스를 격퇴하는 것과 모든 인질을 귀환시키는 것은 서로 밀접하게 연계돼있다"고 강조했습니다.

네타냐후 총리는 가자시티 군사작전 카드를 손에 쥐고 팔레스타인 무장정파 하마스를 향해 한꺼번에 모든 인질을 석방하도록 압박하는 것으로 보입니다.

전날 이스라엘군은 이스라엘 카츠 국방장관이 에얄 자미르 참모총장이 제시한 가자시티 장악 계획을 승인함에 따라 가자지구 북부에서 예비적인 작전을 시작했다고 밝힌 바 있습니다.

하마스는 최근 이집트·카타르 등 중재국이 제시한 '단계적 휴전' 제안을 수용했습니다.

이는 교전을 멈추는 60일 동안 가자지구에 억류 중인 이스라엘 생존 인질 20명 중 10명을 석방하는 것이 골자인데, 이스라엘의 베잘렐 스모트리히 재무장관 등 강경파는 인질을 한꺼번에 돌려받지 않는 휴전 합의에는 반대하고 있습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]
신선민
신선민 기자

