미, 풍력 발전용 터빈 안보 영향 조사 착수…관세 부과 수순

입력 2025.08.22 (03:25) 수정 2025.08.22 (03:28)

미국 상무부가 풍력 발전에 필요한 터빈과 그 부품의 수입이 국가 안보에 위협이 되는지 '무역확장법 232조' 조사를 시작했다고 현지시각 21일 관보를 통해 밝혔습니다.

이 조사는 지난 13일 시작됐으며 상무부는 조사와 관련해 이해관계자 의견을 수렴한다고 이날 공지했습니다.

무역확장법 232조는 국가 안보에 부정적인 영향을 미치는 품목의 수입을 제한할 권한을 대통령에게 부여합니다.

트럼프 대통령은 이 권한을 활용해 자동차와 철강 등에 이미 관세를 부과하고 있으며, 반도체와 의약품 등에도 관세 부과를 예고했습니다.

트럼프 행정부 정책 기조를 고려하면 풍력 터빈과 부품에 대해서도 이번 조사를 통해 관세 등 수입 제한 조치를 적용할 가능성이 있습니다.

신선민
신선민 기자

