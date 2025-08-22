사이클 유망주 최태호, 주니어 세계선수권 경륜 금메달

한국 사이클의 유망주 최태호(18)가 트랙 주니어 세계선수권 경륜에서 금메달을 획득했습니다.



최태호는 오늘(22일) 네덜란드 아펠도른 옴니스포트 벨로드롬에서 열린 대회 경륜 결승에서 가장 먼저 골인하며 자신의 대회 첫 금메달을 땄습니다.



경륜은 선수들이 유도 자전거를 뒤따라 세 바퀴(한 바퀴 250m)를 달린 후 후반 세 바퀴에서 주행 작전을 펼치며 승부를 겨루는 종목입니다.



최태호는 마지막 한 바퀴를 남기고 선두로 치고나가 2위 선수를 0.212초 차로 제치고 1위로 골인했습니다.



전날 단체 스프린트 종목 은메달에 이어 경륜에서 마침내 자신의 대회 첫 금메달을 딴 최태호는 모레 스프린트에서 두 번째 금메달에 도전합니다.



