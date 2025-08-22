종합

사이클 유망주 최태호, 주니어 세계선수권 경륜 금메달

입력 2025.08.22 (03:57) 수정 2025.08.22 (04:54)

한국 사이클의 유망주 최태호(18)가 트랙 주니어 세계선수권 경륜에서 금메달을 획득했습니다.

최태호는 오늘(22일) 네덜란드 아펠도른 옴니스포트 벨로드롬에서 열린 대회 경륜 결승에서 가장 먼저 골인하며 자신의 대회 첫 금메달을 땄습니다.

경륜은 선수들이 유도 자전거를 뒤따라 세 바퀴(한 바퀴 250m)를 달린 후 후반 세 바퀴에서 주행 작전을 펼치며 승부를 겨루는 종목입니다.

최태호는 마지막 한 바퀴를 남기고 선두로 치고나가 2위 선수를 0.212초 차로 제치고 1위로 골인했습니다.

전날 단체 스프린트 종목 은메달에 이어 경륜에서 마침내 자신의 대회 첫 금메달을 딴 최태호는 모레 스프린트에서 두 번째 금메달에 도전합니다.

심병일
심병일 기자

