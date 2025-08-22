국제

“미국, 반도체법 자금 중 20억달러 핵심광물 지원으로 전용 검토”

입력 2025.08.22 (05:00) 수정 2025.08.22 (05:01)

도널드 트럼프 미 행정부가 반도체법 자금 가운데 일부를 핵심광물 사업 지원 용도로 재배정하는 방안을 고려하고 있다고 로이터통신이 현지시각 21일 보도했습니다.

트럼프 행정부는 의회가 반도체법에 따라 반도체 연구와 반도체 공장 건설 지원 용도로 책정한 자금 527억 달러 가운데 최소 20억 달러(약 2조8천억 원)를 핵심광물 사업에 투입하는 방안을 검토하고 있습니다.

관련 소식통은 반도체 산업도 게르마늄과 갈륨 등 핵심광물을 많이 사용하기 때문에 반도체법 자금 일부를 핵심광물 사업에 활용해도 반도체법의 취지에 부합한다며 이같이 전했습니다.

트럼프 행정부는 전자와 국방 산업에 널리 사용되는 핵심광물의 중국 의존도를 줄이기 위해 미국 내 공급망을 강화하고 있습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

박석호
박석호 기자

