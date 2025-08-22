국제

트럼프, 백악관에 연방정부 미관 개선할 최고디자인책임자 신설

입력 2025.08.22 (05:21)

도널드 트럼프 미국 대통령이 연방정부 건물과 홈페이지의 디자인을 개선할 전담 조직을 백악관에 신설했습니다.

트럼프 대통령은 현지시각 21일 서명한 행정명령에서 백악관 대통령실에 국가 디자인 스튜디오를 신설하고 최고 디자인 책임자를 두라고 지시했습니다.

블룸버그통신에 따르면 트럼프 대통령은 첫 최고 디자인 책임자로 에어비앤비의 공동창업자 조 게비아를 임명하려고 하고 있습니다.

국가 디자인 스튜디오는 연방정부의 물리적 공간뿐만 아니라 홈페이지 등 디지털 공간의 디자인을 더 아름답고 효율적으로 개선하는 업무를 하게 됩니다.

트럼프 대통령은 각 정부 기관장에게 최고 디자인 책임자와 협의해 디자인 개선 정책을 시행하고 2026년 7월 4일까지 첫 결과를 제시하라고 지시했습니다.

트럼프 대통령은 올해 취임 후 수도 워싱턴DC가 지저분하다고 주장하면서 미관을 개선하겠다고 여러 차례 말했으며, 백악관 인테리어도 자기 취향대로 바꿔 곳곳에 금칠을 하고 황금색 장식을 추가했습니다.

[사진 출처 : AP=연합뉴스]

[사진 출처 : AP=연합뉴스]
신선민
신선민 기자

