월마트 실적 악화 등으로 뉴욕증시 동반 약세 마감

뉴욕증시의 3대 주가지수가 동반 약세로 마감했습니다.



현지시각 21일 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 152.81포인트(0.34%) 내린 44,785.50에 거래를 마감했습니다.



스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 25.61포인트(0.40%) 떨어진 6,370.17, 나스닥종합지수는 72.55포인트(0.34%) 밀린 21,100.31에 장을 마쳤습니다.



시가총액 1조 달러 이상의 거대 기술기업들은 알파벳을 제외하면 모두 하락했으나, 대부분 약보합권에서 움직였습니다.



다만 미국 최대 마트 체인 월마트는 주가가 4% 넘게 떨어졌습니다.



월마트 2분기 매출은 예상치를 상회했으나 순이익이 미달하면서 매도세가 이어졌습니다.



월마트의 부진에 대형 마트 체인인 코스트코도 2%, 타깃은 1% 이상 내렸습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



