사회

순찰 중인 경찰에 “한 번만 봐달라”…잡고 보니 ‘177억 사기’ 도피범

입력 2025.08.22 (06:00)

경찰이 순찰 도중 170억 원대 규모의 가상화폐 사기 범죄 수배자를 붙잡았습니다.

서울경찰청 기동순찰대는 그제(20일) 사기 등의 혐의를 받는 60대 남성을 검거했다고 오늘(22일) 밝혔습니다.

이 남성은 2018년부터 2년 동안 가상화폐 다중피해 사기를 벌여 1,300여 명으로부터 177억 원 상당을 가로챈 혐의를 받습니다.

경찰은 교제 폭력과 강력범죄 등 예방을 위해 신림역 일대에 기동순찰대를 배치, 거동이 수상한 사람들을 불심 검문하다 해당 남성을 검거했습니다.

당시 남성은 담배꽁초를 버리고 경찰관을 발견한 뒤 급히 이동하려 했는데, 경찰이 따라붙자 '한 번만 봐달라'며 택시를 타려 했고, 경찰은 이를 수상히 여겨 신분증 제시를 요구했습니다.

남성은 '봐달라, 돈을 주겠다'고 말하고 휴대전화로 전화하는 척을 하는 등 시간을 끌며 현장을 이탈하려 했고, 경찰은 추궁 끝에 남성이 현재 사기 혐의로 체포영장이 발부된 상태라는 것을 확인했습니다.

남성은 사기 외에 폭행 등 모두 10건의 수배 이력이 있었는데, 2020년부터 5년가량 도피하고 있던 것으로 조사됐습니다.

서울경찰청 관계자는 "앞으로도 예방 순찰을 강화하고, 시민 체감 안전도를 높이기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.

이원희 기자

