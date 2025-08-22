“학원서 푼 문제가 학교 시험에”…5문제 ‘판박이’

서울 강남의 한 자사고 학생들은 지난 1학기 중간고사가 끝난 뒤 유명 입시학원의 1년 전 교재부터 찾기 바빴습니다. 이 학교 생명과학 중간고사 문제 4개가 학원 교재의 문제와 유사하다는 소문 때문입니다. 실제 학원 교재를 확인한 일부 학생들은 '표절'이라 판단하고 국민신문고에 민원을 넣기도 했습니다.처음 논란이 된 것은 1학기 생명과학 과목 중간고사에 출제된 4개 문제입니다. 한 문제당 5점짜리로, 4문제 모두 배점이 큰 주관식 문제였습니다.학원 교재는 재수학원으로 알려진 한 입시학원에서 지난해 출간했던 문제집으로, 현재 절판 상태입니다.학교 내신 시험 문제는 학원 교재에 실린 문제에서 A를 X로, B를 Y로 바꿨을 뿐 지문 내용과 표, 그래프의 구성과 수치까지 똑같았습니다. 객관식 문항을 주관식으로 바꾸긴 했지만, 학교 시험 [1] 번 문제는 학원 문제 '보기ㄴ', [2] 번 문제는 '보기ㄱ'의 내용과 유사합니다.또 다른 주관식 문제 역시 ㉠, ㉡, ㉢을 ⓐ, ⓑ, ⓒ로 바꿨을 뿐 지문 내용과 표, 그래프가 같습니다. 표의 배치를 약간 바꿨지만 사용한 수치는 동일합니다.이처럼 주관식 문제 4개가 모두 학원 교재의 문제와 유사한 것으로 알려졌습니다.이 학교 재학생은 "기말고사를 치르기 며칠 전에 'OOOO' 학원 문제가 중간고사에 그대로 나왔다는 소문이 돌았다. 그래서 상당수 (내신 대비) 학원에서 시험 직전 보강에서 (학원) 문제를 풀게 했다"라고 전했습니다.또 해당 주관식 문제는 "배점도 크고 변별력을 위해 난이도가 높게 출제된다"면서 "4문제면 20점인데, 미리 학원에서 문제를 접했다면 쉽게 풀거나 시간을 단축할 수 있었을 것"이라고 말했습니다.그런데 기말고사에도 같은 학원 교재와 판박이 문제가 출제됐습니다.이번에는 A를 X로 바꾸는 변형조차 없이 전체 지문이 일치합니다. 마찬가지로 객관식 문항을 주관식으로 바꾸긴 했지만, [2]번의 경우 학원 문제의 '보기ㄷ'의 내용을 묻고 있습니다.중간고사에 이어 기말고사까지 학원 교재와 유사한 문제가 출제되자 재학생 일부는 이를 '표절'이라 보고 국민신문고에 민원을 넣었습니다.이에 대해 학교 측은 해당 문제들이 "수능 및 학력평가 기출 문항을 변형한 것"이라며 "문항 형식이 다르기 때문에 동일한 문항으로 보기 어렵다"는 입장을 전했습니다. 또 출제자는 해당 학원의 교재를 본 적도 없으며, 당연히 참고하지도 않았다고 했습니다.취재진이 출제 시 참고했던 기출 문항이 어떤 것인지 물었지만, 학교 측은 답변하지 않았습니다.경기도의 한 고등학교에서 생명과학을 가르치는 교사는 해당 문제들을 검토한 뒤 "그래프나 표 등의 조건을 제시하는 기본 유형이 있는 문제"라면서 "비슷한 유형이라도 세부 조건을 다르게 제시하며 출제해야 하는데, 이 경우 조건이 유사하게 제시됐다"라고 전했습니다.서울의 한 고등학교 교사는 "발문, 도표, 그래프의 순서만 다를 뿐 (학교 시험 문제와 학원 교재 문제의) 출제자가 동일한 것으로 보인다"라는 의견을 전했습니다.그러면서 수능 기출 등을 참고했다고 하더라도 "출제자가 다를 경우 수치까지 동일한 문제를 창조하는 것은 불가능해 보인다"고 덧붙였습니다.다만 학원에서 수험생을 대상으로 생명과학을 가르치는 강사는 "중간고사의 여러 문제가 학원 교재 문제와 유사한 만큼 출제 과정에서 학원 교재를 참고는 했을 것으로 추정된다"면서도 "지문은 유사하지만 객관식 문항을 주관식으로 변형했기 때문에 '표절'이라고 보기는 어렵다"고 설명했습니다.또 해당 학원은 재수생들이 주로 다니는 곳이고, 교재에 일반적인 수능 출제 유형과 다른 유형의 고난도 문제가 많이 실리기 때문에 해당 학교 학생들이 내신 대비로 풀었을 가능성은 낮다고 전했습니다.지난달 광주의 한 고등학교에선 수학 시험 문항 다수가 시중 참고서 문제와 동일하다는 사실이 확인돼 재시험이 치러졌습니다.학부모 민원으로 시험 문제 1개가 참고서에서 무단 전재됐다는 사실이 알려졌는데, 교육청 조사 결과 총 13문제가 참고서나 학교 방과후 교재 문제를 베낀 것으로 확인됐습니다.서울시교육청의 '학업성적관리 지침'에 따르면 '시판되는 참고서나 수능 모의고사 등의 문제를 전재(또는 일부 변경)한 문항'을 출제하지 않을 것을 권고하고 있습니다.해당 자사고 측은 "국민신문고로 민원이 들어와 교육청을 통해 소상히 설명했다"면서 학생이나 학부모로부터 직접적인 이의 제기가 접수된 것은 없다고 밝혔습니다.이를 두고 한 재학생은 "문제에 명백한 오류가 있는 게 아니면 교내에서 이의 제기를 하기 어렵다"며 "직접 교무실에 (이의 신청을) 제출해야 하는데 학교 생활기록부 작성이나 향후 대입에 영향이 있을까 우려되기 때문"이라고 말했습니다.또 "기말고사가 끝나자마자 애들이 '(학원 교재와) 또 똑같다'는 얘기를 했다. 지난 시험은 어쩔 수 없더라도 앞으로는 시정됐으면 좋겠다"라고 강조했습니다.(인포그래픽: 권세라)