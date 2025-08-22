뉴스광장 1부

[뉴스광장 헤드라인]

입력 2025.08.22 (06:02) 수정 2025.08.22 (06:06)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부

다음
‘통일교 청탁’ 건진법사 구속…한덕수 3차 소환

'통일교 청탁' 혐의를 받는 건진법사 전성배 씨가 어젯밤 구속됐고, 특검은 김건희 여사를 내일 다시 소환합니다. 내란 가담 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리는 오늘 특검 조사를 받을 예정입니다.

조현 급거 방미…한미 정상회담 돌발 변수?

조현 외교부 장관이 어제 급히 미국으로 출국했습니다. 내일 예정된 한일 정상회담을 수행하지 못할 만큼, 한미 간에 돌발변수가 생긴 것 아니냐는 우려가 나오고 있습니다.

‘3단계 한반도 비핵화’ 제시…“미 공조·북 대화”

이재명 대통령이 3단계 한반도 비핵화 구상을 처음 밝혔습니다. 미국과 공조하고 북한과 대화를 통해 여건을 만들겠다고 강조했습니다.

‘방문진법’ 국회 통과…‘EBS법’ 필리버스터

MBC 지배구조를 개편하는 '방문진법 개정안'이 여권 주도로 통과됐습니다. 이어서 상정된 'EBS법 개정안'에 대해 국민의힘은 필리버스터를 이어가고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스광장 헤드라인]
    • 입력 2025-08-22 06:02:01
    • 수정2025-08-22 06:06:44
    뉴스광장 1부
‘통일교 청탁’ 건진법사 구속…한덕수 3차 소환

'통일교 청탁' 혐의를 받는 건진법사 전성배 씨가 어젯밤 구속됐고, 특검은 김건희 여사를 내일 다시 소환합니다. 내란 가담 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리는 오늘 특검 조사를 받을 예정입니다.

조현 급거 방미…한미 정상회담 돌발 변수?

조현 외교부 장관이 어제 급히 미국으로 출국했습니다. 내일 예정된 한일 정상회담을 수행하지 못할 만큼, 한미 간에 돌발변수가 생긴 것 아니냐는 우려가 나오고 있습니다.

‘3단계 한반도 비핵화’ 제시…“미 공조·북 대화”

이재명 대통령이 3단계 한반도 비핵화 구상을 처음 밝혔습니다. 미국과 공조하고 북한과 대화를 통해 여건을 만들겠다고 강조했습니다.

‘방문진법’ 국회 통과…‘EBS법’ 필리버스터

MBC 지배구조를 개편하는 '방문진법 개정안'이 여권 주도로 통과됐습니다. 이어서 상정된 'EBS법 개정안'에 대해 국민의힘은 필리버스터를 이어가고 있습니다.

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부
오늘 한덕수 3차 소환…막판 <br>혐의 다지기 총력

오늘 한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?

조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.