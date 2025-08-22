동영상 고정 취소

‘통일교 청탁’ 건진법사 구속…한덕수 3차 소환



'통일교 청탁' 혐의를 받는 건진법사 전성배 씨가 어젯밤 구속됐고, 특검은 김건희 여사를 내일 다시 소환합니다. 내란 가담 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리는 오늘 특검 조사를 받을 예정입니다.



조현 급거 방미…한미 정상회담 돌발 변수?



조현 외교부 장관이 어제 급히 미국으로 출국했습니다. 내일 예정된 한일 정상회담을 수행하지 못할 만큼, 한미 간에 돌발변수가 생긴 것 아니냐는 우려가 나오고 있습니다.



‘3단계 한반도 비핵화’ 제시…“미 공조·북 대화”



이재명 대통령이 3단계 한반도 비핵화 구상을 처음 밝혔습니다. 미국과 공조하고 북한과 대화를 통해 여건을 만들겠다고 강조했습니다.



‘방문진법’ 국회 통과…‘EBS법’ 필리버스터



MBC 지배구조를 개편하는 '방문진법 개정안'이 여권 주도로 통과됐습니다. 이어서 상정된 'EBS법 개정안'에 대해 국민의힘은 필리버스터를 이어가고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!