국제

미국·캐나다 정상 통화…“무역 문제 논의, 생산적 대화”

입력 2025.08.22 (06:32) 수정 2025.08.22 (07:07)

도널드 트럼프 미국 대통령과 마크 카니 캐나다 총리가 현지시각 21일 무역 문제 등 현안을 전화 통화로 논의했다고 캐나다 총리실이 홈페이지를 통해 밝혔습니다.

캐나다 총리실에 따르면 두 정상은 새로운 경제·안보 환경 속에서의 교역 분야 과제, 공동 우선순위 등에 관해 이야기를 나눴습니다.

또 우크라이나와 유럽의 장기적인 평화와 안보를 지원하기 위한 방안에 대해서도 의견을 교환했다고 캐나다 측은 전했습니다.

캐나다 총리실은 두 정상이 “생산적이고 폭넓은 대화”를 했으며, 조만간 다시 회담을 가지기로 합의했다고 덧붙였습니다.

로이터통신은 캐나다 정부 관계자를 인용해 카니 총리가 먼저 통화를 제안했다고 보도했습니다.

지난달 트럼프 대통령은 미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA)에 포함되지 않은 캐나다산 수입품에 대해 기존 25%에서 35%로 관세를 올리는 내용의 행정명령에 서명했습니다.

관세 인상은 펜타닐 등 마약 유입을 차단하는 데 캐나다가 협조하지 않았다는 이유로 이뤄졌습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

