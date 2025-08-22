뉴스광장 1부

1,300억 대 환치기, 필리핀 원정도박 자금 통로 잡혔다

입력 2025.08.22 (06:50) 수정 2025.08.22 (07:58)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

회담 동상이몽…푸틴 “정당성부터” 젤렌스키 “안전보장부터”

회담 동상이몽…푸틴 “정당성부터” 젤렌스키 “안전보장부터”
‘음주 추격전’ 잡고 보니 재범자…‘윤창호법’ 반짝 효과?

‘음주 추격전’ 잡고 보니 재범자…‘윤창호법’ 반짝 효과?

다음
[앵커]

필리핀 불법 원정도박에 판돈을 대는 자금 통로가 세관에 잡혔습니다.

1,300억 원대 달러를 밀반출한 '환치기' 일당의 수법, 박찬 기자가 취재했습니다.

[리포트]

세관 직원들이 여행용 가방을 열어봅니다.

여느 짐처럼 옷가지가 가득한데, 하나씩 꺼내보니 봉투가 계속 나옵니다.

[세관 직원/지난해 : "옷에서 지금 (봉투) 하나하나 다 나오고 있어…."]

겉보기에는 일반적인 여행 가방 구성처럼 보이지만 이렇게 수건을 들어보면 사이에 달러가 들어있는 봉투가 들어 있습니다.

달러를 필리핀으로 몰래 가져간 건 '환치기' 자금 확보 차원이었습니다.

앞서서 '환치기'는 이렇게 이뤄졌습니다.

불법 환전을 원하는 누군가가 한국 계좌로 원화를 보내면, 필리핀에 있던 다른 일당이 거의 동시에 페소화로 바꿔줬습니다.

만 달러 이상을 해외로 가져갈 때 신고해야 하는 의무를 피해 갔습니다.

다만, 국내에 쌓인 돈을 필리핀으로 옮겨야 '환치기'를 계속할 수 있는 구조.

한 번 출국할 때 20만 달러 정도씩 쪼개서 가져갔습니다.

2022년부터 총 5백여 차례 반복하다 최근 덜미가 잡혔습니다.

[조한진/서울본부세관 조사2국장 : "달러를 은닉한 건데, 뭉텅이로 있을수록 저렇게 진하게 나오면서 저희가 좀 발견하기 쉬운데. 그거를 소액으로 분산해서 하다 보니까 사실 엑스레이로 적발하기는 쉽지 않았던 측면이 있습니다."]

일당 10명이 3년 동안 밀반출한 자금은 1,370억여 원.

대부분 불법 도박 판돈이었습니다.

서울본부세관은 이들을 검찰에 불구속 송치했고, 환치기를 이용한 수백 명 중 일부는 과태료를 부과했습니다.

KBS 뉴스 박찬입니다.

촬영기자:허수곤/영상편집:박주연/화면제공:관세청/그래픽:이호영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 1,300억 대 환치기, 필리핀 원정도박 자금 통로 잡혔다
    • 입력 2025-08-22 06:50:29
    • 수정2025-08-22 07:58:35
    뉴스광장 1부
[앵커]

필리핀 불법 원정도박에 판돈을 대는 자금 통로가 세관에 잡혔습니다.

1,300억 원대 달러를 밀반출한 '환치기' 일당의 수법, 박찬 기자가 취재했습니다.

[리포트]

세관 직원들이 여행용 가방을 열어봅니다.

여느 짐처럼 옷가지가 가득한데, 하나씩 꺼내보니 봉투가 계속 나옵니다.

[세관 직원/지난해 : "옷에서 지금 (봉투) 하나하나 다 나오고 있어…."]

겉보기에는 일반적인 여행 가방 구성처럼 보이지만 이렇게 수건을 들어보면 사이에 달러가 들어있는 봉투가 들어 있습니다.

달러를 필리핀으로 몰래 가져간 건 '환치기' 자금 확보 차원이었습니다.

앞서서 '환치기'는 이렇게 이뤄졌습니다.

불법 환전을 원하는 누군가가 한국 계좌로 원화를 보내면, 필리핀에 있던 다른 일당이 거의 동시에 페소화로 바꿔줬습니다.

만 달러 이상을 해외로 가져갈 때 신고해야 하는 의무를 피해 갔습니다.

다만, 국내에 쌓인 돈을 필리핀으로 옮겨야 '환치기'를 계속할 수 있는 구조.

한 번 출국할 때 20만 달러 정도씩 쪼개서 가져갔습니다.

2022년부터 총 5백여 차례 반복하다 최근 덜미가 잡혔습니다.

[조한진/서울본부세관 조사2국장 : "달러를 은닉한 건데, 뭉텅이로 있을수록 저렇게 진하게 나오면서 저희가 좀 발견하기 쉬운데. 그거를 소액으로 분산해서 하다 보니까 사실 엑스레이로 적발하기는 쉽지 않았던 측면이 있습니다."]

일당 10명이 3년 동안 밀반출한 자금은 1,370억여 원.

대부분 불법 도박 판돈이었습니다.

서울본부세관은 이들을 검찰에 불구속 송치했고, 환치기를 이용한 수백 명 중 일부는 과태료를 부과했습니다.

KBS 뉴스 박찬입니다.

촬영기자:허수곤/영상편집:박주연/화면제공:관세청/그래픽:이호영
박찬
박찬 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부

건진법사 전성배 씨, 구속영장 발부
오늘 한덕수 3차 소환…막판 <br>혐의 다지기 총력

오늘 한덕수 3차 소환…막판 혐의 다지기 총력
조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?

조현 외교부장관, 한일 정상회담 수행 않고 급거 방미…이유는?
방문진법, 국회 본회의 통과…<br>EBS법에 2차 필리버스터 진행

방문진법, 국회 본회의 통과…EBS법에 2차 필리버스터 진행
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.