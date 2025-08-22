동영상 고정 취소

‘통일교 청탁’ 건진법사 구속…한덕수 3차 소환



'통일교 청탁' 혐의를 받는 건진법사 전성배 씨가 어젯밤 구속됐고, 특검은 김건희 여사를 내일 다시 소환합니다. 내란 가담 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리는 오늘 특검 조사를 받을 예정입니다.



“영상 속 시계, 사업가가 준 것과 동일 모델”



김건희 여사의 손목시계 영상을 전문가들이 분석한 결과 사업가로부터 받은 고가의 시계와 동일 모델이란 결론이 나왔습니다. 이에 대해 김 여사 측은 재판에서 밝히겠다고 답했습니다.



조현 급거 방미…한미 정상회담 돌발 변수?



조현 외교부 장관이 어제 급히 미국으로 출국했습니다. 내일 예정된 한일 정상회담을 수행하지 못할 만큼, 한미 간에 돌발변수가 생긴 것 아니냐는 우려가 나오고 있습니다.



‘방문진법’ 국회 통과…‘EBS법’ 필리버스터



MBC 지배구조를 개편하는 '방문진법 개정안'이 여권 주도로 통과됐습니다. 이어서 상정된 'EBS법 개정안'에 대해 국민의힘은 필리버스터를 이어가고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!